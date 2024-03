Ferris & Sylvester: freuen sich auf ihre ersten Konzerte in Köln, Hamburg und München

Musikalisch bewegen sich die Songs auf ihrem neuen Albumzwischen verschiedenen Genres – Folk, Americana, Psychedelia, Indie-Rock, Blues und Soul – und sind doch durch die schiere Kraft ihres Songwritings vereint. Ihre üppigen Gesangsharmonien erzählen Geschichten vom Kampf gegen unüberwindbare Hindernisse, vom Streben nach mehr und vom Gefühl, ein Außenseiter zu sein.sagt: „Dieses Album ist für jeden, der sich wie ein Außenseiter fühlt. ‚Andersartigkeit‘ ist definiert als das Gefühl, anders zu sein oder sich anders zu fühlen als das, was vertraut, erwartet oder allgemein akzeptiert ist. Ironischerweise ist dieses Gefühl der Andersartigkeit eines, dass wir alle teilen und erleben, während wir auf unseren eigenen Planeten kreisen.“fügt hinzu: „Wir können nicht glauben, dass nach zwei Jahren, in denen wir mit dieser Platte begonnen haben, sie nun endlich auf der Welt ist. Unser Leben hat sich seit dem ersten Tag in unserem Studio komplett verändert. Wir haben überall getourt, wir haben ein Plattenlabel gegründet, wir sind Eltern geworden und haben dabei gelernt, was es heißt, fast alles zu verlieren. Dieses Album ist für jeden, der sich als Außenseiter fühlt, der nach innen schaut. Es ist ein Album über Selbstentdeckung, Liebe und Verlust. Wir hoffen, dass diese Platte ein Verbündeter und ein Freund sein kann.“ist seit dem 1. März 2024 HIER weltweit digital zu hören. Bedingt durch Fertigungsengpässe ist die CD-Edition erst ab dem 29.03.2024 in Deutschland erhältlich. Gleiches gilt auch für die Doppel-Vinyl-Edition, die in UK mittlerweile komplett vergriffen ist und erst nachgefertigt werden muss.