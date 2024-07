Ole Ohlendorff – Rock Heads – Dead & Alive: die Rock-Art-Ausstellung im Winsener Marstall

Die Stadt Winsen (Luhe) präsentiert vom 26. August bis 1. September 2024 im Marstall die international bekannte Künstlerlegende Ole Ohlendorff mit einem besonderen Ausstellungs-Event und ehrt damit den 1958 in Winsen (Luhe) geborenen Künstler und Kulturpreisträger des Landkreises Harburg hiermit für sein malerisches Lebenswerk. Rock Heads – Dead & Alive, hierbei handelt es sich um eine Galerie der Gegenwart, welche aus der Vergangenheit kommt und sich an die Zukunft richtet und ist die umfangreichste Gemäldesammlung von Musikerporträts weltweit. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

Vom 26. August bis zum 1. September 2024 verwandelt sich nun der Winsener Marstall am Schlossplatz quasi in eine „Rock & Roll Hall Of Fame“!

Zusätzliche Highlights zu dieser Rock-Art-Ausstellung wird die (leider schon ausverkaufte) Live-Lesung mit der Radio- und ESC-Legende Peter Urban sein. Der Autor liest live aus seinem Buch On Air und lässt die Besucher:innen an den Erinnerungen an sein Leben mit der Musik teilhaben.

Am Donnerstag, dem 29. August, um 20 Uhr kommt es dann zur Abendveranstaltung Let’s Talk About Life And Music! im Rahmen der Ausstellung im Marstall Winsen. Es wird ein Künstlerschnack mit Ole Ohlendorff und Gästen. Moderator wird Ben Boles sein, die Musik steuert Chris Thornton Jr. bei. Als erster Ehrengast ist Hannes Bauer angekündigt. Tickets sind noch in der Tourist-Info im Winsener Marstall oder online unter https://combiful.com/point-of-satisfaction… erhältlich.

Die Adresse: Marstall Winsen, Schlossplatz 11, 21423 Winsen / Luhe

Dieses Ausstellungs-Event wird unterstützt von: Stadt Winsen (Luhe), Lüneburgischer Landschaftsverband, Stadtwerke Winsen (Luhe), Sparkasse Harburg-Buxtehude, KOCH-Anhängerwerke, Soetebiers Dorfbäckerei, CityMarketing Winsen

E-Mail: kultur@stadt-winsen.de

Homepage: www.ohlendorff-art.de