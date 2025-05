Expellow – Signals On Swells

„Tue Gutes und rede darüber“ oder in diesem Fall: „Kennst du gute Bands, teile deine Freude mit anderen“. Die Eidgenossen von Expellow sind durch die liebenswerte Becky Fontaine, Sängerin bei den Iron Roses, in meiner Playlist gelandet. Die Single Ghosts, die im Juli 2024 erschien, befand sich fortan in meiner Heavy Rotation. Im Herbst vergangenen Jahres erschien das dazugehörige Album namens Signals On Swells. Auch hier kommt wieder Becky ins Spiel: Durch eine lobende Erwähnung unter einem ihrer Posts wurde wiederum Expellow-Booker Marco auf mich aufmerksam und fragte höflich nach einer Rezension. Eine Bitte, der ich gerne nachkomme.

„Signals On Swells befasst sich vermehrt mit politischen Themen und weniger mit tagebuchartigen Einträgen und bietet dabei einen unnachahmlichen Genremix, der von Pop-Punk über Black Metal, Hardcore, Melodic Death Metal bis natürlich hin zum Metalcore reicht.“ So steht es im Pressetext zum vierten Album der Band aus Zürich geschrieben. Bei Hard- und Metalcore gehe ich mit, die restlichen Genres suche ich noch. Bei einer Sache besteht jedoch kein Zweifel: Der Großteil der 12 aktuellen Songs ist für einen amtlichen Moshpit geschrieben. Zu meinen Anspieltipps Mayfly Lives, Void und dem bereits erwähnten Ghosts darf ausgiebig getanzt werden. Getragen werden die Songs durch die mal angepisste, mal melodische Stimme von Sängerin Mik. Untermalt werden ihre Shouts durch oldschool Metalcore-Riffing vom Gitarrengespann Nici und Gudi sowie Hardcore-typischen Gangshouts. Das Schöne am Album ist zugleich das Hässliche. Signals On Swells klingt weder im Gesang noch auf der instrumentalen Seite so glattgebügelt, wie es zahlreiche aktuelle Metalcore-Produktionen aufzeigen. Das ist ausdrücklich als Kompliment zu verstehen. Zugegeben, hier sitzt nicht jeder Part an der „richtigen“ Stelle, wie im etwas konfusen Breaching For The Sun nachzuhören. Auch der Cleangesang hält nicht immer mit den Harsh Vocals mit; aber man hört hier zu jeder Sekunde die Hingabe, riecht den Schweiß und kann unmöglich stillsitzen.

Live macht das Ganze bestimmt doppelt so viel Spaß und somit verbleibe ich mit dem Ziel, eines schönen Tages vor der Bühne zu Expellows Feuerwerk abzusteppen.

