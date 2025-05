Organic Destruction: neues Album „Prophets Of Cthulhu“ erscheint am 27.06.2025

Organic Destruction ist bedingungsloser Psychedelic-Stonerrock aus dem Westerwald. Während ganz Deutschland in einer pandemischen Schockstarre war, fanden sich im schönen Westerwald irgendwo zwischen Kuhdung und ekstatischen Garagenpartys drei Kerle zusammen, die unterschiedlicher nicht hätten sein können, und gründeten 2021 in Hachenburg die Band Organic Destruction.

Die Band, welche sich ihre Inspiration aus der Stoner-/Desertrock sowie Doom Metal Szene der späten 80er bis Anfang der 2010er-Jahre zieht, bringt somit ein breites Repertoire an musikalischer Vielfalt mit. Nachdem 2023 ihr Debütalbum Return Of The Roo erschienen ist, steht am 27.06.2025 das Release ihres zweiten Albums Prophets Of Cthulhu an, welches erstmalig auch als LP auf Vinyl erscheinen wird.

Die Singleauskopplung Marching The Shores ist ab sofort verfügbar:

Organic Destruction sind:

Gesang, Bass – Benjamin Ringer

Gitarre – Marius Brenner

Schlagzeug – Patrick Erasmus