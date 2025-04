Def Leppard – One Night Only Live At The Leadmill Sheffield

Am 11.10.2024 erschien das Livealbum One Night Only – Live At The Leadmill von Def Leppard über Mercury Studios / Universal Music. Die Aufnahme stammt von einem exklusiven Konzert, das die legendäre Hard-Rock- und Glam-Metal-Band am 19.05.2023 in der Kult-Location The Leadmill in ihrer Heimatstadt Sheffield spielte. Gegründet wurde die Band 1977 und agiert zunächst als Heavy-Metal-Band. Von Anfang an ist Sänger Joe Elliott mit dabei. Der charismatische Frontmann formt fünf Jahrzehnte später immer noch die Kompositionen von Def Leppard mit seinen warmen Gesangsfarben.

Mit einer Spielzeit von 63 Minuten und 13 Songs zeigt das Konzert die Band in einer selten intimen Atmosphäre und hält diese auf One Night Only Live At The Leadmill Sheffield fest – ein echtes Kontrastprogramm zu ihren sonstigen Stadion-Shows. Es war eines ihrer persönlichsten UK-Konzerte seit über 35 Jahren und wurde am Vorabend ihrer bislang größten UK-/Europa-Tour sowie kurz nach dem Erfolg ihres gefeierten Albums Drastic Syimphonies aufgezeichnet. Nach dem großen Anklang zum Record Store Day 2024 wurde das Konzert im letzten Herbst auch regulär veröffentlicht – auf CD, DVD+CD, Blu-Ray+CD, 2LP sowie digital (Audio & Video). Fans erfreuen sich am energiegeladenen Set mit Arena-Feeling im Club-Format, welches Hits wie Let It Go oder Mirror, Mirror (Look Into My Eyes). Des Weiteren folgen in der authentischen Show Songs wie Bringin’ On The Heartbreak und Hysteria. Den Abschluss bilden Pour Some Sugar On Me und Wasted. Bereits beim Record Store Day 2024 zugeschlagen, kann ich das Hineinhören nur empfehlen. Die Stimmung während der Aufnahme ist locker, die Hit zeitlos und die Band während der Tracks bestens aufgelegt!

