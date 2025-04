Necrophobic: präsentieren das Video für “Nordanvind” und Digital-EP

„Nordanvind ist eine Hymne an den Norden. Eine Hommage an unsere Heimat und unsere Vorfahren“, erklären Necrophobic. „Der Song fängt den Klang des kalten Nordwinds ein – mit all seinen Melodien und Geheimnissen, die darin verborgen liegen. Es ist ein Lied darüber, wieder eins mit der Erde zu werden, aus der wir einst gemacht wurden!“

Das beeindruckende Musikvideo zu Nordanvind, gedreht von Jens Rydén, ist hier zu sehen:

Begleitend zur Single erscheint eine digitale EP, die neben Nordanvind zwei weitere Tracks enthält:

• Blackened The Horizon

• The Torture Never Stops (Cover von W.A.S.P.)

„W.A.S.P. haben uns stark inspiriert – vor allem durch ihre Liveshows, ihr Auftreten und ihre Bildsprache, besonders in den Jahren 1984–1985“, so Necrophobic weiter.

Während Nordanvind aus dem aktuellen Studioalbum In The Twilight Grey stammt, waren Blackened The Horizon und das W.A.S.P.-Cover bisher nur auf der limitierten Deluxe-Vinyl-Edition (Combat Green 2LP inkl. LP-Booklet & Poster) sowie im limitierten CD-Mediabook enthalten.

Necrophobic live 2025:

April 17 (NO) Oslo – Inferno Metal Festival

April 26 (SE) Västerås – Bulgasal Metalfest

May 24 (FR) Plozévet – Courts of Chaos Festival

August 23 (PT) Pindelo dos Milagres – Milagre Metaliero Open Air Festival

September 19 (UK) London – Cosmic Void Festival

September 20 (TR) Istanbul – Bosphorus Open Air Metal Festival