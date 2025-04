Zone Six: Live-Termine 2025

Zone Six wurden bereits 1997 von Dave Schmidt (Sula Bassana, Interkosmos etc.) gegründet, der übrigens auch der Labeleigner von Sulatron Records ist. Die Band hat sich einem trippigen, instrumentalen Space-Acid-Rock verschrieben. Benannt wurde die Band nach der Zone 6 der Londoner U-Bahnlinie Piccadilly Line, in der ausschließlich der Flughafen Heathrow liegt, also die Zone zum Abheben. Das letzte Album der Band hört auf den Namen Full Mental Jacket.

An folgenden Terminen habt ihr die Möglichkeit, mit Zone Six abzuheben:

06.06. Schlitz, Moon Festival

11.07. Wuppertal, Alte Schlosserei, +Skyjoggers

12.07. Münster, Bennohaus, Up In Space Festival