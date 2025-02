Minerall – Strömung

Artist: Minerall

Herkunft: Deutschland, Österreich

Album: Strömung

Genre: Psychedelic Rock, Improvisation, Trancerock

Spiellänge : 49:59 Minuten

Release: 14.03.2024

Label: Sulatron Records

Link: https://minerall.bandcamp.com

Bandmitglieder:

Gitarre, fx, Speedecho – Marcel

Schlagzeug – Tommy

Bass, fx, Synthesizer – Dave Schmidt

Tracklist:

Strömung Welle

Was passiert, wenn sich drei großartige Musiker aus dem Psychedelic-Rock-Bereich treffen? Klar, da macht man eine Selbsthilfegruppe und bügelt zusammen. In diesem Fall heißt die Gruppe Minerall und ihr Erstlingswerk nannte sich Bügeln. Dieses Album wurde im letzten Jahr veröffentlicht. Seitdem schwimmen die drei Musiker auf einer Erfolgswelle. Da ergibt es dann Sinn, das Nachfolgealbum Strömung zu nennen. Strömung wird ab dem 14.03.2025 über das Label Sulatron Records verfügbar sein und ist dort auf Vinyl erhältlich. Neben der schwarzen Vinyl gab es eine schöne bunte Vinylversion (schwarz-weißes Corona Vinyl, plus exklusivem Poster). Ja richtig gelesen: gab es, denn diese Version ist bereits (lange vor dem Release) ausverkauft. Ihr solltet aber auch bei der „normalen“ schwarzen Version schnell sein, denn die ist auch nur auf 500 Stück limitiert und wird erfahrungsgemäß schnell weg sein!

Hinter Minerall stecken Labeleigner Dave Schmidt, in der Szene auch als Musiker wohlbekannt durch solche Bands wie Sula Bassana, Zone Six, Interkosmos etc.

Ihm zur Seite stehen Tommy Handschick, den man auch von Kombynat Robotron und Earth Bong kennt, und Marcel Cultrera, der bereits mit Speck auf Eine Gute Reise gegangen ist.

Wer aus diesem Metier kommt, der kann natürlich gut improvisieren. Das war dann auch die Intention des Trios. Man hat sich getroffen, festgestellt, dass man zusammen musizieren kann und jammte nicht nur das Debütalbum ein, sondern auch noch gleich mit Strömung dessen Nachfolger.

Aufgenommen und gemixt wurde das Album von Yannick Aderb in dessen Studio Buffbergen. Gemastert wurde Strömung von Eroc, der nicht nur auf eine Wolkenreise gehen kann, sondern sich im Wasser mit Strömung und Welle ausgezeichnet auskennt. Sula (Dave Schmidt) zeigt sich neben seinen musikalischen Leistungen noch zusätzlich für Coverartwork und Layout verantwortlich!

Wieder sind es, passend zum Genre, zwei sehr lange Songs mit jeweils 20 Minuten Länge. So befindet sich auf jeder Seite des Albums ein Song. Dieses Mal begibt man sich in das psychedelische Wasser und erkundet die Strömung und eine Welle. Das sind jedenfalls die Titel der beiden Songs. Auf der A-Seite lässt man sich mit der Strömung schön treiben. Wer einmal in eine Strömung geraten ist, weiß natürlich, dass diese nicht nur einfach so langsam vor sich hintreibt, sondern dass es in dieser Strömung auch einiges an Bewegung geben kann. Die drei Musiker verstehen es natürlich vorzüglich, sich in der Strömung der Jams treiben zu lassen und auch richtig Bewegung in diese Strömung zu bringen. Man bewegt sich zwischen harten Riffs bis hin zu sphärischen Ambient-Flächen. Das Trio kann also nicht nur bügeln, sondern bewegt sich auch vorzüglich, wenn es in eine Strömung gerät. Auf der B-Seite des Albums verzaubern uns Minerall mit einer Welle. Dass auch diese Welle ihren eigenen Fluss und verschiedene Wellengänge wie Ebbe und Flut hat, versteht sich natürlich von selbst.

Wer Minerall mal gerne live sehen will, der hat am 08.03.2025 übrigens die Möglichkeit, die Band im Vortex Surfer Club in Siegen zu erleben. Dort heißt es dann quasi: Minerall Live @ Bügelstation. Minerall werden dann zeigen, dass sie nicht nur eine Strömung des Psychedelic Rocks sind, sondern auch richtig Wellen schlagen können. Zum Vorbericht der Veranstaltung, bei der sie von den tollen Highest Primzahl On Mars unterstützt werden, kommt ihr hier!