Minerall und Highest Primzahl On Mars am 08.03.2025 im Vortex Surfer in Siegen (Vorbericht)

Bands: Minerall, Highest Primzahl On Mars

Ort: Vortex Music Surfer Club, Auf den Hütten 4, 57076 Siegen

Datum: 08.03.2025

Kosten: 15,00 Euro zzgl. VVK Gebühr, 18,00 Euro AK, Studenten und Schüler ermäßigt (10,00 VVK, 15,00 Euro AK)

Genre: Psychedelic Rockl, Kraut Rock, Space Rock

Besucher: 200

Veranstalter: Vortex Surfer Musikclub, Rock Freaks e.V.

Am 08.03.2025 wird es ein Fest für die Psychedelic Rock Freunde im Vortex in Siegen geben. Die heiligen drei Könige des Psychedelic Rocks vereint in der Band Minerall werden dort aufspielen, quasi Minerall live At Bügelstation!

Was passiert, wenn sich drei großartige Musiker aus dem Psychedelic Rock Bereich treffen? Klar, da macht man eine Selbsthilfegruppe und bügelt zusammen. In diesem Fall heißt die Gruppe Minerall und ihr Erstlingswerk Bügeln, welches im Januar 2024 bei Sulatron Records erschienen ist. Nun gehen sie zusammen schwimmen und geraten in eine Strömung. So jedenfalls der Titel des zweiten Albums, welches am 14.03.2025 erneut bei Sulatron Records erscheinen wird.

Hinter Minerall stecken Sulatron Records Labeleigner Dave Schmidt, in der Szene auch als Musiker durch solche Bands wie Sula Bassana, Zone Six, Interkosmos etc. wohlbekannt. Ihm zur Seite stehen Tommy Handschick, den man auch von Kombynat Robotron und Earth Bong kennt, und Marcel Cultrera, der bereits mit Speck auf Eine Gute Reise gegangen ist.

Highest Primzahl On Mars begaben sich mit Bandgründung Outer Space. Direkt mit ihrem Erstling Escape From Moronia gingen sie auf eine atemberaubende Psychedelic Rock Flucht und haben den Fehler bis heute nicht gefunden. So hieß es gleich beim zweiten Albumrelease Error Not Found. Ob sie diesen allerdings im Vortex finden, wage ich zu bezweifeln. Die Fans dürfen sich jedenfalls auf einen spacig krautigen Psychedelic Trip freuen.

Der 08.03.2025 wird auf jeden Fall ein abgehobener Psychedelic Rock Konzertabend werden, dafür werden die musikalischen Trips der beiden Bands schon sorgen.