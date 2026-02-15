Wyatt E. und Hemelbestormer am 20.02.2026 im Vortex in Siegen (Vorbericht)

Bands: Wyatt E., Hemelbestormer

Ort: Vortex Music Surfer Club, Auf den Hütten 4, 57076 Siegen

Datum: 20.02.2026

Kosten: 17,17 VVK (Studenten), 22,49 Euro VVK regulär

Genre: Doom, Sludge, Post Metal

Veranstalter: Vortex Surfer Musikclub, Rock Freaks e.V.

Link: https://www.facebook.com/events/1129905596013598

Am Freitagabend, dem 20. Februar 2026, verwandelt sich das Vortex in Siegen in einen Ort für außergewöhnliche Klangreisen. Mit Wyatt E. und Hemelbestormer treffen zwei prägende Vertreter der europäischen Doom- und Post-Metal-Szene aufeinander und präsentieren einen Konzertabend, der gleichermaßen hypnotisch wie kraftvoll ausfallen dürfte.

Wyatt E. – atmosphärischer Doom mit rituellem Charakter

Das belgische Projekt Wyatt E. erschafft musikalische Welten, die stark von historischen und mythologischen Motiven inspiriert sind. Langsam aufgebaute Kompositionen verbinden schwere Doom-Strukturen mit Drone-Elementen und Einflüssen nahöstlicher Klangästhetik. Die Stücke entwickeln sich behutsam, gewinnen stetig an Intensität und erzeugen eine beinahe meditative Sogwirkung. Besonders live entfalten die ausgedehnten Arrangements ihre volle Wirkung: repetitive Rhythmen, tieffrequente Klangflächen und massive Gitarren schaffen eine dichte, nahezu zeremonielle Atmosphäre.

Hemelbestormer – instrumentaler Post-Metal zwischen Ruhe und Ausbruch

Mit Hemelbestormer folgt eine weitere Formation aus Belgien, deren instrumentaler Post-Metal durch starke Dynamik und filmische Spannungsbögen geprägt ist. Ruhige Ambient-Passagen wechseln sich mit druckvollen Gitarrenwänden und emotional aufgeladenen Steigerungen ab. Die Band verbindet Melancholie, Energie und Weite zu einem Sound, der gleichermaßen intensiv wie eindringlich wirkt und Fans moderner instrumentaler Heavy-Musik anspricht.

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Tickets im Vorverkauf sowie an der Abendkasse erhältlich