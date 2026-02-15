Slagmaur: präsentieren mit „Ritual Dogs“ die neue Vorabsingle zum kommenden Album „Hulders Ritual“

Slagmaur entfesseln mit Ritual Dogs einen furiosen Black-Metal-Track als finale Auskopplung vor Veröffentlichung des neuen Albums Hulders Ritual, das am 27. Februar 2026 erscheinen wird.

Slagmaur kommentieren:

„Mit Ritual Dogs setzen wir das vielschichtige Thema von Hulders Ritual fort, indem wir uns auf eine Volkslegende aus den Wäldern von Varghiet im bergigen Gebiet von Fosen in Trøndelag beziehen“, erklärt General Gribbsphiiser. „In dieser Erzählung werden zwölf schwarz gekleidete Gestalten beobachtet, die im Kreis stehen und einen Hund verehren, der sich im Zentrum befindet. Diese Geschichte wurde zum Ausgangspunkt für Ritual Dogs. Der Track ist zugleich eine Hommage an unser leider verstorbenes Band-Maskottchen – ein Andenken an Troy Nagel Kirkebrenner.„

Für jedes Genre kommt irgendwann der Moment, in dem scheinbar alles gesagt ist. Black Metal hat diesen Punkt allzu oft erreicht – mit Stillstand, Wiederholung und Nostalgie als Folge. Doch hin und wieder tritt eine Band hervor, die die Regeln neu schreibt. Auf ihrem vierten Studioalbum Hulders Ritual gelingt Slagmaur dieses äußerst schwierige Kunststück.

Nicht nur durch die zusätzliche Produktion des „Erfinders“ des norwegischen Black-Metal-Sounds – Thorns-Mastermind Snorre W. Ruch – bauen Slagmaur respektvoll auf dem Fundament des harschen norwegischen Black Metal auf. Gleichzeitig geht General Gribbsphiiser weit darüber hinaus. Furchtlos und kompromisslos verzerrt und erweitert er die traditionelle Formel mit subtilen Innovationen und klanglichen Feinjustierungen.

Jeder Aspekt von Slagmaur spiegelt den kompromisslosen und überlebensgroßen Anspruch der Band an die Kunst des Black Metal wider – auf der Bühne, im Austausch mit ihren treuen Anhängern und nun vollständig entfesselt auf Hulders Ritual. Das Album setzt die stilistische Gratwanderung früherer Werke fort, verfeinert und erweitert sie, fügt jedoch eine zusätzliche Dimension sardonischer Manie hinzu. Hochkarätige Gastbeiträge unterstreichen dies eindrucksvoll: Taake-Sänger Hoest, Dimmu Borgir-Gitarrist Silenoz sowie Misþyrming-Frontmann D.G. repräsentieren drei Jahrzehnte nordischen Black Metal.

In allem, was General Gribbsphiiser erschafft und veröffentlicht, steckt ein gesamtkünstlerischer Anspruch, der sowohl die Band als auch Hulders Ritual durchzieht. Der Albumtitel verweist auf ein weibliches Geistwesen aus der nordischen Folklore, meist mit dem Wald verbunden. Je nach Überlieferung reicht das Verhältnis dieser verführerischen Wesen zu den Menschen von wohlwollend bis zutiefst bösartig – von Entführungen bis zum Austausch menschlicher Kinder.

Hulders Ritual greift diese Themen auf. Das viel diskutierte Verschwinden von General Gribbsphiiser und Snorre Ruch im Vorfeld der Albumankündigung war kein bloßer PR-Gag, sondern direkt mit den Entführungs- und Verschwindensgeschichten verknüpft, die auf Hulders Ritual thematisiert werden. Gleichzeitig zeigt es, dass die Mechanismen mündlich überlieferter Sagen auch im digitalen Zeitalter funktionieren – nur schneller und globaler.

Slagmaur stammen aus Brekstad auf der Halbinsel Fosen in der Region Trøndelag und sind Teil der Trondheim-basierten Nidrosian Black Metal Bewegung. Gründer, Komponist, Sänger und Multiinstrumentalist General Gribbsphiiser nahm sogar formal an einer blutigen Taufzeremonie mit prägenden Musikern der Szene teil.

Ursprünglich als Soloprojekt gegründet, holte General Gribbsphiiser bereits während der Aufnahmen zum Demo Svin (2006) weitere Musiker hinzu. Das avantgardistische Debütalbum Skrekk Lich Kunstler (2007) markierte den Auftakt der fortlaufenden Reihe The Art Of Olderman. Die folgenden Studioalben Von Rov Shelter (2009) und Thill Smitts Terror (2017) führten diesen Erzählbogen fort.

Hulders Ritual richtet sich an alle, die musikalische Dunkelheit, Magie und das kompromisslose Überschreiten von Grenzen im Black Metal suchen. Slagmaur gehören zu jener kleinen Gruppe von Bands, die das Genre in die Zukunft führen.

Besetzung:

General Gribbsphiiser – Gitarre

Dr. Von Hellreich – Gesang

Mr. Unt Zilla – Bass

Red Max – Schlagzeug

Gastmusiker:

D.G. (Misþyrming) – Gesang auf Huldergeist & Rathkings

Hoest (Taake) – Gesang auf Huldergeist

Maria Charlotte Lund – Gesang auf Huldergeist

Silenoz (Dimmu Borgir) – Gesang auf Rathkings

Snorre W. Ruch (Thorns) – zusätzliche Produktion

Aufnahme und Mix: Rune Krieghr Røstad im Nekk Brekk Studio, Fosen (NO)

Mastering: Stein Bratland im Skansen Lydstudio, Trondheim (NO)