Hell Boulevard: veröffentlichen neue Single

Mit Why Did It Get So Dark? erkunden Hell Boulevard eine eher introspektive Seite ihres Sounds. Der Song ist als Gothic-Metal-Ballade aufgebaut und entfaltet sich durch orchestrale Texturen und zurückhaltende, aber dennoch schwere Gitarren, die eine cineastische und emotionsgeladene Atmosphäre schaffen. Im Verlauf der Komposition kommt es zu einer unerwarteten härteren Wendung, die die anfängliche Zerbrechlichkeit mit einer Welle der Intensität durchbricht, die die emotionale Wirkung eher vertieft als auflöst.

Der Text behandelt Themen wie innere Zerrissenheit, Warten und stille Verzweiflung und fängt das Gefühl ein, in sich selbst gefangen zu sein, während alles langsam verblasst. Anstatt Antworten zu geben, verweilt der Song bei der Last unbeantworteter Fragen – über Identität, Verlust und den Moment, in dem die Dunkelheit unmöglich zu ignorieren ist.

In Why Did It Get So Dark? geht es nicht um eine Lösung, sondern darum, in diesem fragilen Raum stillzustehen, in dem die Musik das Einzige ist, was alles zusammenhält.

Made In Hell Tour 2026

präsentiert von Sonic Seducer, SLAM, Musix, Legacy und NoCut

Support: Dust Of Apollon

30.04.2026 – Köln, Helios37

01.05.2026 – Stuttgart, Im Wizemann

02.05.2026 – München, Backstage Club

03.05.2026 – Saarbrücken, Garage

08.05.2026 – Leipzig, Moritzbastei

09.05.2026 – Berlin, Badehaus

13.05.2026 – Wuppertal, LCB

14.05.2026 – Frankfurt, Nachtleben

15.05.2026 – Hannover, Subkultur

16.05.2026 – Hamburg, Logo

Tickets gibt es hier: NoCut Shop, Eventim