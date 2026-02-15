Hell Boulevard: veröffentlichen neue Single

Mit Why Did It Get So Dark? erkunden Hell Boulevard eine eher introspektive Seite ihres Sounds. Der Song ist als Gothic-Metal-Ballade aufgebaut und entfaltet sich durch orchestrale Texturen und zurückhaltende, aber dennoch schwere Gitarren, die eine cineastische und emotionsgeladene Atmosphäre schaffen. Im Verlauf der Komposition kommt es zu einer unerwarteten härteren Wendung, die die anfängliche Zerbrechlichkeit mit einer Welle der Intensität durchbricht, die die emotionale Wirkung eher vertieft als auflöst.
Der Text behandelt Themen wie innere Zerrissenheit, Warten und stille Verzweiflung und fängt das Gefühl ein, in sich selbst gefangen zu sein, während alles langsam verblasst. Anstatt Antworten zu geben, verweilt der Song bei der Last unbeantworteter Fragen – über Identität, Verlust und den Moment, in dem die Dunkelheit unmöglich zu ignorieren ist.
In Why Did It Get So Dark? geht es nicht um eine Lösung, sondern darum, in diesem fragilen Raum stillzustehen, in dem die Musik das Einzige ist, was alles zusammenhält.
Made In Hell Tour 2026
präsentiert von Sonic Seducer, SLAM, Musix, Legacy und NoCut
Support: Dust Of Apollon
30.04.2026 – Köln, Helios37
01.05.2026 – Stuttgart, Im Wizemann
02.05.2026 – München, Backstage Club
03.05.2026 – Saarbrücken, Garage
08.05.2026 – Leipzig, Moritzbastei
09.05.2026 – Berlin, Badehaus
13.05.2026 – Wuppertal, LCB
14.05.2026 – Frankfurt, Nachtleben
15.05.2026 – Hannover, Subkultur
16.05.2026 – Hamburg, Logo
Tickets gibt es hier: NoCut Shop, Eventim