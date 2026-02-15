Love Ghost: veröffentlichen „Rock Me Amadeus“ die zweite Single aus dem kommenden Album „Anarchy And Ashes“

Da Love Ghost immer internationaler werden, haben sie sich entschieden, Falcos Klassiker Rock Me Amadeus mit ihrem düsteren Rock-Industrial-Flair neu zu erfinden. Dieses Cover verwandelt den einstigen fröhlichen 80er-Pop-Rock-Song vollständig in etwas Dunkleres und Industrial-Geprägtes, bewahrt dabei jedoch die poppige Brillanz des Originals. Wenn du Fan von Rammstein oder Marilyn Manson bist, ist dieser Song genau das Richtige für dich.

Von Finnegan Seeker Bell von Love Ghost:

„Das erste Mal sah ich Amadeus nicht im Kino oder im Fernsehen, sondern im Keller einer Kirche in L.A. Ein Freund hatte mich zu diesem improvisierten Filmabend mitgeschleppt, bei dem ein Projektor gegen eine rissige Wand gerichtet war, Klappstühle in Reihen aufgestellt waren und noch der Duft von Weihrauch aus der Messe früher am Tag in der Luft hing. Der Film flackerte auf, als Mozart auf der Leinwand erschien. Ich war schon immer besessen von der Idee eines Genies, das an Wahnsinn grenzt. Mozart, wie er in Amadeus dargestellt wurde, war wild, brillant, missverstanden und seiner Zeit weit voraus. Falco verstand das auch. Mit Rock Me Amadeus machte er nicht einfach nur einen Popsong; er fing dieselbe manische Brillanz ein und stellte Mozart als Rebellen dar, der genauso auf die Straße wie in den Konzertsaal gehörte. Damit kann ich mich identifizieren, denn ich habe mich immer zwischen Welten hin- und hergerissen gefühlt. Dieses Lied zu covern war für mich eine Möglichkeit, in diese Tradition einzutreten: der Geist Mozarts, gefiltert durch Falco, weitergetragen in meiner eigenen Stimme.“

Rock Me Amadeus ist die zweite Single aus dem kommenden Album Anarchy and Ashes.

Love Ghost vereinen Alternative Rock, Grunge, Metal, Pop-Punk, Akustik, Hard Rock und weitere Genres. Textlich besitzen die Songs einen emo-poetischen Charakter und setzen sich oft direkt mit Trauma und psychischen Herausforderungen auseinander.

Die Band wurde für Rockpalast ausgewählt (Ausstrahlung in ganz Deutschland) und ist bereits auf vier Kontinenten live aufgetreten. 2025 spielten sie beim Los Angeles Warped Tour mit Wiplash. In Mexiko arbeiteten sie mit Künstlern wie Wiplash, Adan Cruz, Ritorukai, Blnko, El Burger und vielen weiteren zusammen.

International kollaborierten sie mit The Skinner Brothers (UK), Rico Nasty sowie für ein komplettes Album mit Skold.