Eradicator – Alive In The Dead Eye Of The Vortex

Mit Alive In The Dead Eye Of The Vortex veröffentlichen Eradicator ihr erstes vollständiges Live-Album – ein Meilenstein in der Geschichte der Thrash-Formation aus dem Sauerland und für mich ganz persönlich ein echtes Highlight. Seit vielen Jahren bin ich mit den vier Musikern Sebastian “Seba” Stöber (Gitarre & Vocals), Robert “Robb” Wied (Gitarre), Sebastian Zoppe (Bass) und Jan-Peter “Pitti” Stöber (Drums) befreundet. Ihre Entwicklung begleitet mich seit einem Konzert 2018 im Alexander The Great in Mainz, wo ich sie das erste Mal live gesehen habe. Natürlich besitze ich die komplette Diskografie der Band. Umso mehr freut es mich, dass nun endlich ein vollwertiges Live-Dokument erscheinen wird, das diese kraftvolle Band so zeigt, wie ich sie kenne: ehrlich, energiegeladen und absolut authentisch. Alive In The Dead Eye Of The Vortex wird ab dem 21.11.2025 über Green Zone Music als CD und auf Vinyl erhältlich sein. Am besten ihr bestellt das Album direkt bei der Band hier!

Ein Konzert, das ich verpasste – und nun doch erleben darf

Aufgenommen wurde das Album am 16.11.2024 beim ausverkauften Evil Twisted Metal Feast im Vortex Club in Siegen. Es ist ein zusätzlicher, leicht wehmütiger Aspekt für mich, dass ich – obwohl ich schon zahlreiche Eradicator-Konzerte besucht habe – ausgerechnet bei diesem besonderen Gig nicht dabei sein konnte. Doch genau dafür ist dieses Live-Album perfekt: Es bringt die Atmosphäre dieses Abends direkt ins Wohnzimmer und lässt einen unmittelbar an der Energie teilhaben.

Musikalisch liefert die Band exakt das, was man sich von einem Eradicator-Livealbum erhofft. Die Gitarren schneiden messerscharf durch den Raum, die Drums sind druckvoll und präzise, und Sebas Stimme trägt eine packende Live-Rauheit in sich, die ihre Songs noch intensiver wirken lässt. Nach dem schon üblichen Star Wars-Intro haben die Eradicatoren eine hervorragende Setlist zusammengestellt, die eine breite Spanne ihres Schaffens abdeckt. Das Set beginnt mit Possessed By The Devil. Songs wie Of Ashes And Sand oder Into Oblivion zeigen die Band in bestechender Form; die Riffs brennen, die Breaks sitzen und der Groove trifft genau ins Mark. Klassiker wie Evil Twisted Mind lassen Erinnerungen an die frühen Tage wach werden, während neuere Stücke wie The Paradox unterstreichen, wie konsequent und spannend sich Eradicator weiterentwickelt haben.

Ein Sound, der den Raum atmet

Besonders beeindruckend ist, wie lebendig und unverfälscht die Atmosphäre eingefangen wurde. Das Publikum, die Spannung im Raum, die kleinen Nuancen in den Performances – all das verleiht dem Album eine tiefe Authentizität. Alive In The Dead Eye Of The Vortex fühlt sich nicht wie ein steriler Mitschnitt an, sondern wie ein echter Konzertabend, der immer wieder von Neuem durchlebt werden will.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Eradicator – Alive In The Dead Eye Of The Vortex in unserem Time For Metal Release-Kalender.