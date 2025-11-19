Freak Valley Festival 2026: vom 4. bis 6. Juni 2026 ist Sold Out

Das legendäre Freak Valley Festival in Netphen-Deuz (AWO-Gelände, Weiherdamm 3, 57250 Netphen) bleibt sich treu – „no Fillers, just Killers“ lautet auch 2026 das Motto. Für Fans des Stoner Rocks ist dieses Festival längst ein Kult-Mekka, ein absolutes Muss neben den großen Desertfest-Events. Wenn man mit Bands über das Freak Valley spricht, leuchten ihre Augen: Es ist der Traum jeder Stoner-Formation, einmal in diesem Tal zu rocken.

Es gibt keine Tickets mehr im regulären Verkauf, denn es der Veranstalter meld für das Freak Valley 2026 Sold Out!!!

Was die glücklichen Ticketinhaber 2026 erwartet

Ein tolles, schweres, psychedelisches Festival-Wochenende – mit Bands, die das Herz jedes Stoner- und Psych-Rock-Fans höherschlagen lassen. Die bestätigten Acts lesen sich wie die Crème de la Crème der Szene:

Goat – Das schwedische Kultkollektiv bringt seine hypnotischen, tribal-inspirierten Klänge als Headliner auf die Freak Valley-Bühne.

– Das schwedische Kultkollektiv bringt seine hypnotischen, tribal-inspirierten Klänge als Headliner auf die Freak Valley-Bühne. Uncle Acid & The Deadbeats – Düsterer Doom, Retro-Vibes und eine mitreißende Bühnenpräsenz.

– Düsterer Doom, Retro-Vibes und eine mitreißende Bühnenpräsenz. Kylesa – Sludge-Groove und energiegeladenes Riffing direkt aus Savannah.

– Sludge-Groove und energiegeladenes Riffing direkt aus Savannah. Tranquonauts – Ein Supergroup-Projekt mit Mitgliedern von Earthless & Co., das mit kosmischen, spacigen Klängen begeistert.

– Ein Supergroup-Projekt mit Mitgliedern von & Co., das mit kosmischen, spacigen Klängen begeistert. Stoned Jesus – Psychedelic Doom vom Feinsten, tief, kraftvoll, emotional.

Messa – Atmosphärischer Velvet-Doom, der euch in dunkle Klangwelten entführt.

Long Distance Calling – Instrumental, episch und melodisch – Soundlandschaften, die sich langsam entfalten.

– Instrumental, episch und melodisch – Soundlandschaften, die sich langsam entfalten. Child – Fuzziger Heavy Blues Rock, roh und voller Groove.

– Fuzziger Heavy Blues Rock, roh und voller Groove. Howling Giant – Kosmischer Stoner mit großer Geste, ideal für jene, die nach Weite suchen.

– Kosmischer Stoner mit großer Geste, ideal für jene, die nach Weite suchen. Upupayāma – Psychedelischer Folk-Stoner, traumhaft, verträumt, überraschend.

– Psychedelischer Folk-Stoner, traumhaft, verträumt, überraschend. Zerre – Thrasher mit Noise-Wurzeln – ungezügelt, brachial, wild.

Brown Spirits – Hypnotischer Krautrock aus Melbourne, Vintage-Sounds treffen auf Groove.

– Hypnotischer Krautrock aus Melbourne, Vintage-Sounds treffen auf Groove. Super Jet Kinoko – Japanischer Psychedelic-Rock, farbenfroh, tief, experimentell.

– Japanischer Psychedelic-Rock, farbenfroh, tief, experimentell. Coltaine, Ratsalad, BB Blackdog und weitere starke Acts, die das Spektrum von Doom über Stoner bis Psych erweitern.

Warum man das Freak Valley 2026 nicht verpassen solltet

Atmosphäre : Das Gelände in Deuz schafft eine familiäre, friedliche und dennoch energiegeladene Festival-Umgebung.

: Das Gelände in Deuz schafft eine familiäre, friedliche und dennoch energiegeladene Festival-Umgebung. Musikalische Vielfalt : Von düsterem Doom über Stoner Groove bis hin zu psychedelischem Kraut- und Psych-Rock – hier ist alles drin.

: Von düsterem Doom über Stoner Groove bis hin zu psychedelischem Kraut- und Psych-Rock – hier ist alles drin. Einzigartige Acts : Mit Goat als Headliner bekommt ihr zum Beispiel eine Band, die ihre mystischen, tranceartigen Grooves perfekt in das Freak-Valley -Universum einfügt.

: Mit als Headliner bekommt ihr zum Beispiel eine Band, die ihre mystischen, tranceartigen Grooves perfekt in das -Universum einfügt. Kult-Faktor: Freak Valley ist kein Mainstream-Riesenfestival, sondern eine echte Gemeinschaft von Freaks und Musikliebhabern, die das ehrliche, kompromisslose Rock- und Stoner-Erlebnis suchen.

Mach dich bereit: Wenn das Freak Valley 2026 kommt, dann kommen nicht nur Bands, sondern eine ganze Kultbewegung. Für alle, die keine Tickets ergattern konnten: wir von Time For Metal sind auch 2026 dabei und werden von dem Kult-Festival in Netphen berichten!