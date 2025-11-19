Corrupted Blood Records: Influencer „HandOfBlood“ gründet neues Indie-Metal-Label

Maximilian Knabe, aka Hänno, besser bekannt unter seinem Streamer-Alias HandOfBlood, ist längst nicht mehr nur Gaming-Entertainer. Seit Jahren zeigt der Content Creator seine Begeisterung für Musik – vor allem für Metal. Nun hebt er diese Leidenschaft auf ein neues Level: Mit Corrupted Blood Records gründet er ein eigenes Indie-Metal-Label, das er gemeinsam mit Gute Gesellschaft und Throwdown Entertainment betreibt. Sein Künstlername, inspiriert vom gleichnamigen Song von Bullet For My Valentine, war dabei wohl schon ein frühes Zeichen seiner musikalischen Affinität. Im Alter von zwölf Jahren erhielt Knabe eine CD mit Metalsongs vom Bruder seines Kumpels und ist seither begeisterter Metalhead.

Ein Label mit klarer Mission

Was zeichnet das neue Label aus? Es möchte bewusster, moderner und vielfältiger auftreten als klassische Metal-Labels. HandOfBlood spricht das offen an: Die Metalszene sei nach wie vor stark männlich geprägt – „eine ziemliche Sausage Party“. Corrupted Blood Records möchte deshalb gezielt mehr Diversität unterstützen und sichere Räume schaffen, ohne dabei an Glaubwürdigkeit oder der „True“-Attitüde des Genres einzubüßen. Ein Balanceakt, den Knabe gemeinsam mit seinem Team angehen will.

Der Influencer beschreibt das Projekt als Chance, nicht nur seine persönliche Liebe zum Metal auszuleben, sondern auch aktiv zur Szene beizutragen. Viele starke, aber noch wenig bekannte Bands hätten seiner Meinung nach mehr Aufmerksamkeit verdient. Über seine Vision zum Label spricht HandOfBlood im offiziellen Ankündigungsvideo:

Erste Bands, erste Shows

Die erste Band des neuen Labels wird am Freitag, 21. November, offiziell vorgestellt. Diese Band darf sich bereits einen Tag später beim Stuttgarter Core Fest auf der Bühne präsentieren. Doch das ist erst der Anfang: Bis Sommer 2026 sollen insgesamt vier Newcomer-Bands unter Vertrag stehen. Sie alle werden am 4. September 2026 bei der ersten Corrupted Blood Clubshow im Huxleys Neue Welt in Berlin auftreten. Bekannte Bands von außerhalb des Labels sollen ebenfalls am Start sein. Der Vorverkauf läuft bereits, und wer kein Ticket ergattert (Stand 19.11.2025: ausverkauft!), kann das komplette Event bequem im Livestream auf Twitch verfolgen.

Ein Creator zwischen Gaming und Metal

Mit fast drei Millionen YouTube-Abonnenten und ca. 1,5 Millionen Followern auf Twitch gehört HandOfBlood zu Deutschlands größten Influencern. Seine Verbindung zur Metalszene hat er unter anderem durch einen Auftritt im Electric Callboy Video zu MC Thunder II (Dancing Like A Ninja) gezeigt. Mit dem neuen Label-Projekt vereint er nun seine Online-Präsenz mit seiner musikalischen Leidenschaft – und möchte der Szene frische Impulse geben.