Hyro The Hero: neue Single „Off With Their Heads“ veröffentlicht

Der genreübergreifende Ausnahmekünstler Hyro The Hero kehrt mit einem explosiven neuen Song zurück: Off With Their Heads ist jetzt über Out Of Line Music erhältlich und setzt den unaufhaltsamen Aufstieg von Hyro als eine der furchtlosesten Stimmen der alternativen Musik fort. Seht euch das Video hier an:

Produziert und mitgeschrieben von Ben Bruce (Asking Alexandria), ist Off With Their Heads ein Aufruf, der industrielle Aggression, punkige Dringlichkeit, hip-hophaften Swagger und drückende Riffs zu einem unaufhaltsamen Klangangriff vereint. Es ist ein Song, der für den Moshpit und die Frontlinien geschaffen wurde, ein Aufruf zum Handeln angesichts des Chaos.

Nach einem mitreißenden Auftritt beim Summer Breeze Festival 2025 bringt Hyro The Hero weiterhin seine mitreißende Live-Show durch Europa. Bekannt für seine chaotische Energie und intensive Verbindung zum Publikum, hat er bereits seinen Auftritt beim Greenfield Festival 2026 bestätigt, was seinen Platz in der europäischen Heavy-Music-Szene weiter festigt.

Am 19. Dezember 2025 wird Hyro nach Berlin reisen, um eines seiner ikonischen Live-DJ-Sets bei der Out Of Line 30th Anniversary Celebration zu spielen. Tickets sind jetzt erhältlich: https://outofline.tix.to/30Anniversary

Hyro The Hero folgt keinen Trends, er sprengt sie. Mit der rohen Intensität von Hip Hop, Punk und Heavy Rock hat der in Houston geborene und in Frankreich lebende Disruptor einen Sound geschaffen, der ganz ihm gehört. Im Laufe der Jahre hat er Lob von BBC, Afropunk, Alt Press und Unterstützung von Genre-Größen wie David Draiman, Spencer Charnas und Chad Gray erhalten.

Bekannt für seine intensive lyrische Perspektive und explosive Energie, nutzt Hyro Musik als Waffe für Widerstand und Reflexion. Mit einem neuen Album am Horizont markiert Off With Their Heads das nächste Kapitel in einer Bewegung, die lauter, schärfer und furchtloser ist als je zuvor.

Hyro The Hero online:

https://www.facebook.com/HyroTheHero/

https://www.instagram.com/hyrothehero/