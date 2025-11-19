From Fall To Spring am 03.11.2025 im Das Bett in Frankfurt

Bands: From Fall To Spring, Cyan Kicks, Letters Sent Home

Ort: Das Bett, Schmidtstraße 12, 60326 Frankfurt am Main

Datum: 03.11.2025

Kosten: 31,30 Euro zzgl. VVK Gebühr

Besucher: Ausverkauft, ca. 400

Genre: Metalcore, Post-Hardcore, Nu-Metal, Alternative, Modern Rock

Veranstalter: concertteam NRW

Link: www.concertteam.de

Setlist From Fall To Spring:

1. Draw The Line

2. Blood

3. Br4infck

4. Come Alive

5. Black Heart

6. Pieces

7. Incomplete (Backstreet Boys Cover)

8. I Won’t Back Down

9. Destiny

10. Take The Pain Away

11. Beastmode

12. Simulation.Exe

Encore:

13. Init

14. Chasing The High

15. Last Resort (Papa Roach Cover)

16. Control

Montagabend in Frankfurt. Das Bett ist gut gefüllt. Ich rechne mit einer Vorband – dass es zwei werden, begreife ich erst, als die Lichter ausgehen, die ersten Töne erklingen und ich sehe, dass Letters Sent Home die Bühne betreten. Ich habe sie schon einmal als Vorband von Coldrain im August gesehen. Vor ein paar Monaten fand ich sie gut, ganz überzeugen konnten sie mich aber nicht. Dieses Mal ist das anders. Sie wirken viel selbstbewusster und energiegeladener. Von der ersten Minute an schaffen sie es, das Publikum mitzunehmen.

Von „setzt euch hin und springt beimRefrain los“, hin zu „holt eure Handytaschenlampen raus“ und Moshpits, bei denen sich der Gitarrist Robin selbst hineinstürzt, und Crowdsurfern, wird in der halben Stunde wirklich alles geboten. Robin sieht beim Performen aus, als stünde er in den Startlöchern, um einen Sprint zu laufen, und singt sich in der Position die Seele aus dem Leib. Die Sängerin Lara hat eine klare, kraftvolle Stimme. Nächstes Jahr im Mai starten sie ihre erste Headliner-Tour durch Deutschland. Das war ein wirklich cooler Auftakt.

Danach kommen Cyan Kicks aus Finnland auf die Bühne. Sie haben im Oktober ein neues Album veröffentlicht: Come Hell, Come High Water. Ihre Musik trifft nicht meinen Geschmack. Die Band bezeichnet ihren Stil selbst als Modern Rock. Für mich ist es zu poppiger Powermetal. Dennoch haben sie live eine enorme Kraft. Die Sängerin hat eine starke Bühnenpräsenz, bewegt sich selbstbewusst und zieht das Publikum in ihren Bann. Die Band hat sichtbar Spaß und die Show ist mitreißend, trotz kleiner Bühne, die ihnen ein bisschen Probleme bereitet, wie ich später höre. Das Publikum dankt es ihnen mit lautem Jubel.

Um 21:45 Uhr ist es Zeit für From Fall To Spring. Sie spielen ihre erste eigene Europa-Tournee. Ich sehe Familien, Teenager mit Eltern, Leute im Rentenalter und junge Leute – ein ungewöhnlich gemischtes Publikum für eine Metalcore-Show in einer so kleinen Venue. Außerdem gibt es weibliche Fans, die ihre Position mit aller Kraft und Ellbogen vorne wie wild verteidigen, besonders, als ich versuche, mit der Kamera irgendwie durchzukommen, sodass ich kurz denke, ich bin auf einem Boyband-Konzert gelandet. Irgendwie sind sie ja aber auch Shooting-Stars, und der breite Mix des Publikums liegt wahrscheinlich auch daran, dass From Fall To Spring ihren Durchbruch 2023 hatten, als sie knapp am deutschen ESC-Vorentscheid scheiterten, dadurch aber ein breites Publikum erreichen konnten. Dies wird auch im Laufe des Konzertes von der Band selbst aufgegriffen. Mit der selbstironischen Bemerkung: „Beim ESC wollten sie uns nicht dabeihaben!“ Als Dank heben alle, inklusive Publikum, kollektiv den Mittelfinger in die Höhe. Zuvor gibt es dafür aber ganz viel Liebe: Ein Heiratsantrag auf der Bühne, hat wohl alle im Raum überrascht. Sweet. Von Beginn an ist die Energie im Raum auf hohem Niveau. Die Fans sind voll dabei, mit Moshpits und Singalongs. Nach gut einer Stunde ist klar: From Fall To Spring sind eine Band, die ihren Sound gefunden hat. Ein einzigartiger Mix aus Modern Metal, Rap und melodischen Refrains, der mit seiner Energie einfach nur ansteckend wirkt.