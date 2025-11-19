The Dark.FM: kehren mit düsterem Remix zu „[Zippermouth]“ feat. Smash Stereo zurück

The Dark.FM sind mit einer düsteren Neuinterpretation ihrer aktuellen Single [Zippermouth] zurück – diesmal in Form eines packenden Remixes des aufstrebenden Industrial-Produzenten Smash Stereo. Seht euch das Video hier an:

Die Kollaboration zieht den Originaltrack noch tiefer in die Dunkelheit und verstärkt seinen Dark-Wave-Beat mit härteren elektronischen Klängen, pulsierender Synthie-Aggression und einer kalten, metallischen Note, die gleichermaßen filmisch und bedrohlich wirkt. Smash Stereo verwandelt [Zippermouth] in eine treibende, adrenalingeladene Neuinterpretation, die den Sound von The Dark.FM weiter in die Sphäre der dystopischen Clubkultur führt. Abseits des Studios bereiten sich The Dark.FM auf ein ereignisreiches Jahr vor: Sie werden beim Sick New World Festival 2026 auftreten – sowohl in Dallas als auch in Las Vegas.

