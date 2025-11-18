Avralize: zweites Album „Liminal“ ist am 14.11. erschienen

Mit Liminal hebt das Metalcore-Quartett seine genreübergreifende Vision auf ein neues Level – messerscharfe Riffs, eindringliche Atmosphären und zukunftsweisende Produktion verschmelzen zu einem Sound, der sie als eine der aufregendsten neuen Heavy-Bands Europas etabliert.

Fading Faster bildet das emotionale und klangliche Herzstück des Albums und fängt die rohe Intensität und die introspektiven Themen ein, die die neue Ära der Band prägen. Seht euch das Video hier an:



Die Veröffentlichung erfolgt zeitgleich mit dem Start von Avralizes erster Headliner-Tournee, bei der sie von den Special Guests Accvsed und Vianova unterstützt werden. Die Nachfrage ist enorm: Sechs von zehn Konzerten sind bereits ausverkauft, für die restlichen Termine gelten die letzten Tickets – ein Beweis für die rasant wachsende Fangemeinde der Band und ihren internationalen Erfolg.

Mit einem kraftvollen neuen Album, einer herausragenden visuellen Single und einer fast ausverkauften Tournee starten Avralize mit Volldampf in ihr nächstes Kapitel – und die „liminale“ Ära hat gerade erst begonnen.

Erlebt die Band live:

Avralize – Liminal Headline Tour 2025

w/ Vianova & Accvsed

21.11.25 – Vienna, Chelsea (AT)

22.11.25 – Munich, Backstage (DE)

29.11.25 – Zurich, X-TRA Musikcafe (CH)

30.11.25 – Stuttgart, Im Wizemann (DE)

04.12.25 – Hanover, LUX (DE)

05.12.25 – Cologne, MTC (DE)

06.12.25 – Frankfurt, Nachtleben (DE)

Avralize online:

https://www.instagram.com/avralizemusic

https://www.facebook.com/avralizemusic