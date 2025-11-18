Einar Solberg: hat seine neue Single „Stella Mortua“ veröffentlicht

Einar Solberg von Leprous hat kürzlich an seinem kommenden zweiten Soloalbum gearbeitet, das die Fortsetzung von seinem Debütalbum 16 (2023) darstellt. Am 14. November hat er sein erstes neues Solo-Stück seit dieser Veröffentlichung vorgestellt: den mutigen und dynamischen Track Stella Mortua, aufgenommen zusammen mit dem Norwegischen Radioorchester. Das Video dazu kann hier angesehen werden:

Der Track kann hier gestreamt werden: https://einarsolberg-artist.lnk.to/StellaMortua-Single.

Neben der wunderschönen Orchestrierung wird Einar erneut von Schlagzeuger Keli Guðjónsson (Agent Fresco) und Geiger Chris Baum (Bent Knee) begleitet, während die Neulinge Jed Lindgard am Bass und Pierre Daniel an der Gitarre mitwirken. Der Track wurde von Adam Noble (Nothing But Thieves, Biffy Clyro) gemixt und gemeinsam mit David Castillo produziert.

Einar äußert sich dazu: “Stella Mortua is one of the darkest and most grandiose pieces I’ve ever written — a fusion of progressive metal and cinematic orchestration, recorded by the incredible Norwegian Radio Orchestra. It explores how envy and insecurity can quietly thrive beneath the surface of success. In this world, demons wear tuxedos, and pride slowly turns to paralysis.”

Mit Stella Mortua hat das Projekt Einar Solberg wirklich seinen Sound gefunden: hochdynamischer, orchestraler und cinematischer progressiver Metal mit einem emotionalen Kern. “I’m going all the way with this.”

Die ersten Live-Daten zum Support seines kommenden zweiten Soloalbums wurden ebenfalls bekannt gegeben. 2026 wird er folgende Headline-Daten in Europa spielen:

18/09 – UK London, The Garage

19/09 – FR Paris, Café de la Danse

20/09 – FR Toulouse, Le Rex

21/09 – FR Biarritz, La Rhapsodie

22/09 – PT Porto, Mouco

23/09 – PT Lisbon, Republica da Musica

26/09 – FR Grenoble, L’amperage

29/09 – PL Krakow, Hype Park

30/09 – DE Berlin, Lido

01/10 – DE Neunkirchen, Gebläsehalle

02/10 – CH Baden, Werkk Kulturlokal

Tickets sind ab Mittwoch, den 19. November, um 10 Uhr Ortszeit erhältlich.

Einar startete seine Solokarriere 2023 mit der Veröffentlichung von 16, einem Album mit äußerst vielfältigen Kollaborationen, das ihn auch zu seinen ersten Solo-Live-Daten führte, bei Festivals wie Prognosis Festival, Euroblast, Hellfest und Rock Imperium, begleitet von einer äußerst talentierten Live-Band.

Einar Solberg online:

https://www.facebook.com/einarsolbergofficial/

https://www.instagram.com/einar_solberg/