Powerwolf: veröffentlichen Live-Version ihrer Hit-Single „Armata Strigoi“

Powerwolf heben einen ihrer größten Songs mit der zweiten Single vom monumentalen Livealbum Wildlive (Live At Olympiahalle), das am 17. Februar 2026 über Napalm Records erscheint, auf ein neues Level. Armata Strigoi, ursprünglich auf dem Hit-Album Blessed & Possessed (2015) erschienen und derzeit bei über 50 Millionen Streams, erstrahlt während der ausverkauften Show in neuem Glanz. Das begleitende Live-Video zur charakteristisch eingängigen Hymne – inklusive vom begeisterten Publikum lauthals mitgesungener Melodie – lässt uns Zeugen einer einzigartigen Experience werden. Aufgenommen in München während der Wolfsnächte-Tour 2024, demonstrieren Powerwolf einmal mehr ihren Ausnahmestatus

Powerwolf über Wildlive (Live At Olympiahalle):

„Uns war von Anfang an klar: Keine Worte und keine Videoausschnitte könnten je vollständig einfangen, was wir gemeinsam auf der Wolfsnächte 2024-Tour erlebt haben. Jeder Abend hatte seine ganz eigene Magie! Und doch wollten wir einen Weg finden, diese Erinnerungen festzuhalten und mit euch zu teilen. Deshalb haben wir uns entschieden, das komplette, ausverkaufte Konzert in der Münchner Olympiahalle aufzuzeichnen. Wildlive (Live At Olympiahalle) ist weit mehr als nur ein Live-Release. Es ist ein Vermächtnis. Eine Hommage an all die unvergesslichen Momente, die wir zusammen erschaffen haben.“

Was im Jahr 2004 als unkonventionelles Projekt begann, hat sich zu einer der erfolgreichsten Heavy Metal Bands der Welt entwickelt. Wildlive (Live At Olympiahalle) dokumentiert Powerwolfs unaufhaltsamen Aufstieg an die Spitze und präsentiert eine Show, die weit über ein gewöhnliches Metal-Konzert hinausgeht. Von einer feuerspeienden Kirchenorgel und donnernden Pyro-Spektakeln bis hin zu düsterer, operettenhafter Erzählkunst und mitreißender Publikumsinteraktion: Diese Show ist ein Heavy-Metal-Musical in Reinform und ein absolutes Muss für jeden Musikliebhaber. Wildlive (Live At Olympiahalle) erscheint in verschiedenen Formaten – darunter Blu-Ray, DVD, CD und Vinyl – als Deluxe Boxset, Earbook, Mediabook und zahlreichen weiteren Sammler Editionen mit exklusivem Bonusmaterial.

Auf Wildlive (Live At Olympiahalle) wird jeder Song visuell neu inszeniert – mit wechselnden Bühnenbildern, perfekt getimten Effekten und dramatischen Elementen: Mönche mit Fackeln, Schnee, der auf ein brennendes Klavier fällt, und atemberaubende Pyro-Technik, sind nur Ausschnitte einer Show der Superlative. Klassiker wie Army Of The Night, Amen & Attack, Armata Strigoi oder Demons Are A Girl’s Best Friend erwachen in monumentalen Arrangements zum Leben, während sich die Fans bei der emotionalen Ballade Alive Or Undead in den Armen liegen und beim Song 1589 ein lodernder Scheiterhaufen für Aufsehen sorgt. Im Zusammenspiel heizen Frontmann Attila Dorn und Organist Falk Maria Schlegel die tausenden Fans an, so dass die Energie von der Bühne auf jeden Einzelnen überspringt.

Powerwolf haben die Genregrenzen längst hinter sich gelassen – ihre Shows sind herausragendes zeitloses Entertainment und feiern Metal & Emotion zugleich. Mit Wildlive (Live At Olympiahalle) beweisen sie einmal mehr: Das ist nicht einfach nur Musik, sondern eine Religion!

Wildlive (Live At Olympiahalle) wird in folgenden Formaten erhältlich sein:

• 4-LP Vinyl Box Marmoriert Sonnengelb/Rot: 2-LP Gatefold (Live at Olympiahalle) + 2-LP Gatefold (Live in Oberhausen 2022) – Napalm Records Mailorder exklusiv, streng limitiert

• 2-LP Gatefold Silber (Live at Olympiahalle) – Napalm Mailorder exklusiv, streng limitiert

• 1 x Blu-Ray + 1 x DVD + 2-CD Mediabook (48 Seiten) (Live at Olympiahalle)

• 2-CD Digipak (24 Seiten) (Live at Olympiahalle)

• 2-LP Gatefold Schwarz (Live at Olympiahalle)

• 1 x Blu-Ray + 1 x DVD + 4-CD Earbook (96 Seiten) (Olympiahalle + Live in Oberhausen 2022)

• Digitales Album

Powerwolf Live 2025

Die Summer Of The Wicked Tour und ihre triumphale Rückkehr in die USA liegen gerade erst hinter ihnen, doch die Wölfe sind weiterhin bereit, die renommiertesten Bühnen der Welt zu erobern! Ihre Messe setzen sie nur einen Tag nach der Veröffentlichung des spektakulären Live-Albums Wildlive (Live At Olympiahalle) fort: Erneut schicken sich Powerwolf an, Europa mit ihrer Wake Up The Wicked Tour einzunehmen, darunter bei ihrer ersten Show in der legendären OVO Arena Wembley für eine exklusive UK-Show – ein historischer Abend für den Metal. Die Band ist außerdem bereits als Headliner für einige der größten Festivals bestätigt, darunter beim monumentalen Wacken Open Air 2026!

Wake Up The Wicked Tour 2026:

Very Special Guest HammerFall & Special Guest Wind Rose

19.02.26 DK – Kopenhagen / K.B. Hallen

20.02.26 NO – Oslo / Unity Arena

21.02.26 SE – Stockholm / Hovet

23.02.26 FI – Helsinki / Ice Hall

25.02.26 SE – Göteborg / Scandinavium

27.02.26 DE – Bremen / ÖVB Arena

28.02.26 DE – Düsseldorf / PSD Bank Dome

01.03.26 DE – Nürnberg / Arena Nürnberger Versicherung

03.03.26 DE – Leipzig / Quarterback Immobilien Arena

04.03.26 DE – Ulm / Ratiopharm Arena

05.03.26 DE – Mannheim / SAP Arena

07.03.26 UK – London / OVO Wembley Arena

Festivalshows 2026:

05.07.26 ES – Barcelona / Rock Fest Barcelona

29.07.-01.08.26 DE – Wacken / Wacken Open Air

08.08.26 DE – Hamburg / Elbriot Festival

09.08.26 BE – Kortrijk / Alcatraz Open Air

14.08.26 CZ – Moravsky Krumlov / Rock Castle

16.08.26 CH – Cudrefin / Rock The Lakes

Powerwolf sind:

Attila Dorn – Gesang

Falk Maria Schlegel – Orgel

Charles Greywolf – Gitarre

Matthew Greywolf – Gitarre

Roel van Helden – Schlagzeug