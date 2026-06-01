Wailin Storms: veröffentlichen neue Single/Musikvideo „You Never Answered“

Von Kritikern und Presse hochgelobt, kehren Wailin Storms mit You Never Answered zurück – der zweiten Single aus ihrem kommenden fünften Album The Arsonist, das am 10. Juli 2026 über Season Of Mist erscheint.

Seht euch das Video zu You Never Answered hier an:

Heulend und von Geistern heimgesucht, beginnt You Never Answered mit frenetischen Gitarren, bevor der Song in einen doomigen Groove einrastet. Bevor die Musik in einem rauchgeschwängerten Rausch zerfließt, erweist sich die Melodie als so betörend, dass einem keine andere Wahl bleibt, als der Band in die Dunkelheit zu folgen.

„This song is about disconnecting from screens and returning to exploration”, sagt Sänger und Gitarrist Justin Storms von Wailin Storms. “Don’t let your phone lead to your death by taking a selfie on a mountain. Pick up a manual film camera. Take some acid. Pick up a paint brush, cook, listen to a record, walk in nature, be there for the ones you love and find your path in the world without being tethered to technology.“

Mehr Informationen zu Wailin Storms und ihrem kommenden Album The Arsonist findet ihr hier:

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