Ratlehole: veröffentlicht neuen Track „Franz And Sissi – Back To Schönbrunn“

Ratlehole, das virtuelle Metal-Rock-Projekt des österreichischen Musikers und Texters Franz Habegger, setzt erneut ein kreatives Ausrufezeichen. Die Hybrid-Band, die an der Schnittstelle zwischen menschlicher Komposition und maschineller Präzision operiert, veröffentlicht am 17.10.2025 ihren neuen Track Franz And Sissi – Back To Schönbrunn.

Ratlehole ist weniger klassische Band als vielmehr audio-visuelles Kunstprojekt: „Texte und Melodien entstehen von Hand, während Instrumente und Vocals mittels modernster Computertechnologie generiert werden – ein „halb-menschlicher, halb-maschineller“ Klangorganismus. Das Projekt, gegründet in einem alten Wiener Proberaumkeller – dem namensgebenden „rat hole“ – verbindet klassische Komposition, zeitgenössisches Sounddesign und künstliche Performance zu einer neuen Form digitaler Musikästhetik.“

Mit dem kommenden Album The Nibelung Saga (2025) präsentiert Habegger eine epische Metal-Oper, in der germanische Mythologie auf orchestrale Pracht und wuchtige Metal-Sounds trifft.

Der neue Song Franz and Sissi – Back To Schönbrunn erzählt mit einer Mischung aus Ironie und Pathos die Geschichte des österreichischen Kaiserpaares Franz Joseph und Elisabeth, das plötzlich im Wien der Gegenwart auftaucht. Konfrontiert mit einem von Tourist*innen überfüllten Schloss Schönbrunn reagieren die beiden jedoch nicht mit Entsetzen – im Gegenteil: Sie genießen den Jubel der Massen und posieren bereitwillig für Selfies und Fotos.

Mit dieser Veröffentlichung unterstreicht Ratlehole einmal mehr seinen Anspruch, historische Stoffe, digitale Innovation und metallische Wucht zu einem einzigartigen Kunsterlebnis zu verschmelzen.

