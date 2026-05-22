Seraina Telli: auf Tour im September

Mit schier grenzenloser Energie und einer beeindruckenden Bühnenpräsenz begeistert Seraina Telli ihr Publikum – ob Solo mit Akustikgitarre oder mit voller Bandpower. Ihr Songwriting kennt dabei keine Genre-Grenzen: Rock, Punk und eine Prise Pop verschmelzen zu einem mitreißenden Sound, der ins Ohr geht – und bleibt. Im September kommt die Künstlerin für einige Shows nach Deutschland.

Ihr Debütalbum Simple Talk sorgte direkt für Aufsehen: Nach der Veröffentlichung am 21. Oktober 2022 stieg es auf Platz 2 der Schweizer Album-Charts ein. Mit ihrem zweiten Album Addicted To Color setzte die Vollblutmusikerin noch einen drauf – Platz 1 der Offiziellen Schweizer Album-Charts und eine Nominierung bei den Swiss Music Awards in der Kategorie Best Female Act!

Auch live begeisterte die aufstrebende Künstlerin auf den ganz großen Bühnen: Vor rund 9000 ZuschauerInnen als Special Guest von Bryan Adams in der BCF-Arena Fribourg, beim legendären Montreux Jazz Festival, dem Openair Lumnezia oder im Hallenstadion bei This Is Rock – jeder ihrer Auftritte ein unvergessliches Highlight.

Und als ob das noch nicht genug wäre, setzte Seraina Telli noch einen drauf: Am 24. Oktober 2025 erschien ihr drittes Album Green. Damit stürmte sie schließlich zum zweiten Mal direkt auf Platz 1 der Schweizer Albumcharts – ein weiterer Triumph in ihrer Erfolgsgeschichte.

Seraina Telli ist ein Update, nicht nur für die Musik: Einzigartig, bunt und kompromisslos ehrlich – mit ihrer unverkennbaren Stimme spielt sie sich direkt in die Gehörgänge und Herzen ihres Publikums.

Deutschland-Termine:

04.09. Bochum, Rockpalast

05.09. Frankfurt, Das Bett

06.09. Düsseldorf, Pitcher