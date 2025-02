Sereina Telli am 14.02.2025 im Zoom, Frankfurt a. M.

Bands: Sereina Telli

Ort: Zoom, Carl-Benz-Straße 21, 60386 Frankfurt am Main

Datum: 14.02.2025

Kosten: 20 Euro VVK (zzgl. Gebühren)

Genre: Rock

Veranstalter: Zoom

Link: https://zoomfrankfurt.com

Setliste:

Wish You Well Colors Of My Soul I’m Not Sorry Take Care Not One Of Your Kind Soldier Of Fortune Song For The Girls Remember You Medusa! Black ‘N‘ White The Harder Way Spaceman Hit Shit Think! Addicted To Color I Dare To All Your Tears If NoOne Else… Monkey & Zookeeper (Zugabe) Modern Warrior (Zugabe)

Heute geht es mitten in der Woche nach Frankfurt ins Zoom, eine Location, in der mein Begleiter Udo und ich zum ersten Mal sind. Die Schweizer Powerfrau Seraina Telli steht heute mit einem Gig im Rahmen ihrer Addicted To Color-Tour an. Seraina Telli haben wir leider schon ein paar Mal direkt bei uns in der Nähe in Koblenz verpasst, also sind wir froh, sie heute Abend in Frankfurt zu sehen.

Vor dem Gig können wir noch ein Interview mit der sympathischen Schweizerin machen. Das Interview erscheint hier bei Time For Metal exklusiv in Kürze. Im Interview hat sie uns schon erzählt, dass der Gig 1 ½ Stunden dauern wird. Durch den Interviewtermin sind wir recht früh in der Location und haben vor dem Gig noch etwas Zeit, uns dort umzusehen. Die Fanbase trudelt so langsam ein. Die allermeisten kennen Seraina als Ex-Fronthexe der Schweizer All Female Band Burning Witches, bei der sie 2019 ausgeschieden ist, um sich anschließend mit ihrer Band Dead Venus dem Prog Rock zu widmen. In einem Review zu einer Scheibe von ihr habe ich einmal geschrieben: „Die Frau schaut über den Tellirand.“ Seit 2022 ist Seraina Telli als Solokünstlerin unterwegs. Mit Simple Talk (2022), Addicted To Color (2023) und Black ‘N‘ White Sessions (2024) bereits hat sie mit ihrem Soloprojekt bereits drei Alben herausgebracht. Stilistisch beschreibt sie ihre Musik selbst als „In-Your-Face-Rock“. Einige der anwesenden Fans haben Seraina Telli allerdings auch schon solo gesehen und wollen sich diesen Abend nicht entgehen lassen.

Pünktlich kommen Seraina, ihr Schlagzeuger Mike (der auch bei Dead Venus die Felle bearbeitet) und ihre Bassistin/Keyboarderin Rahel auf die Bühne. Seraina stimmt ihre Fans im Mantel mit extravaganter Sonnenbrille und Hut mit dem Song Wish You Well ein. Sie zeigt uns die Farben ihrer Seele / Colours Of My Soul. Schon jetzt muss ich gestehen, I’m Not Sorry to be here. Die Frau zeigt, dass in ihr absolute Power steckt. Sie hat Spaß, unterhält ihre Fans nicht nur mit den Songs, sondern auch in den Songpausen ausgezeichnet. Mantel, Brille und Hut sind bald abgelegt und es kommt richtig Farbe in den Gig. Song For The Girls ist ein starker Song von einer starken Frau, die das Publikum heute hier im Zoom mehr als begeistert. Es wird nach den Songs jeweils frenetisch applaudiert und während der Songs getanzt. Emotional wird es bei der Soloperformance des Songs Remember mit Seraina an den Keys. Den anschließenden Song Medusa performt sie mit Mike an der Trommel alleine. Sie erzählt, dass sie eben ein Interview hatte (Anm. mit uns) und sie gefragt worden sei, wie es denn mit Growls aussähe. Die intoniert sie dann bei Medusa „augenzwinkernd“.

Die Frau ist einfach phänomenal und eine tolle Künstlerin. Ein bisschen Hit Shit muss dann auch sein. 😉 Für diesen Song stellt sie die Gitarre beiseite und ist nun „nur“ Sängerin und sagt zu ihren Fans „I give you what you want!“ Nach diesem Song verlässt sie die Bühne und kommt mit neuer Garderobe (Hut, Blazer, Sonnenbrille) zurück. Seraina macht sowohl kleidungstechnisch als auch musikalisch weiter eine sehr gute Figur.

Der Abend rennt einfach so vor sich hin, denn es ist sehr kurzweilig hier mit Seraina. If NoOne Else … ist der letzte Song. Allerdings verrät sie: „Wenn ihr Lust habt, hätten wir noch zwei Songs für euch.“ Klar haben wir Lust und so bekommen wir noch Monkey & Zookeeper und Modern Warrior auf die verwöhnten Öhrchen. Kaum fertig, sind Seraina und ihre Mitstreiter Mike und Rahel schon unter ihren Fans. Tolles Konzert einer tollen Frau, die viel (rockige) Farbe in den Abend gebracht hat.

Seraina Telli ist noch auf Tour. Einen Gig mit ihr solltet ihr nicht verpassen.

Fotogalerie:

Seraina Telli