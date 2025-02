Storm Seeker: veröffentlichen gemeinsame neue Single mit dArtagnan „Homeward Bound“

Das neue Album Set The Sails erscheint am 14. März 2025 als Digipak, Vinyl und limitierte Fanbox. Album und Tickets jetzt vorbestellen: https://www.nocut.shop/de/storm-seeker-set-the-sails

Homeward Bound feat. dArtagnan als vierte Single des neuen Albums erzählt von der lang ersehnten Heimkehr nach einer langen Reise voller Gefahren. Von Seelen, die den Preis für Abenteuer und Entdeckung längst bezahlt haben und sich nun – die Segel gen Heimat gesetzt – mit jedem Handgriff an Deck ihrem Zuhause nähern. Weil jeder Seemann einen Hafen braucht, wie sein Schiff einen Anker.

Über die Zusammenarbeit mit dArtagnan sagt die Band: „Auf der Support-Tour mit dArtagnan ergab sich recht natürlich die Gelegenheit, die Musketier-Bande besser kennenlernen zu können. Und so saßen wir irgendwann zusammen, haben uns ein bisschen Mut angetrunken und ganz frech gefragt, ob man Lust auf ein Feature bei unserer kommenden Single Homeward Bound hätte. Wie sich herausstellen sollte: Man hatte. So kamen wir zu dem absolut angenehmen Erlebnis, mit Tim Bernard einen Drehtag verbringen zu können, der uns für die Single dann ja auch seine Stimme lieh und die zweite Strophe übernommen hat – die Zusammenarbeit mit ihm hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, und das Ergebnis darf sich absolut sehen lassen.“

Wer die Naturgewalt der Nautic Force schon vor dem nächsten Herbst live erleben will: Im März stechen Storm Seeker als Support von dArtagnan und anschließend von Subway To Sally in See, um eine Feierstimmung zu verbreiten, wie es wohl nur jene können, die damit rechnen müssen, von ihren Abenteuern auf den Weltmeeren nicht zurückzukehren. Also Leinen los und ‑ Set the Sails!

Support für dArtagnan:

14.03.2025 Frankfurt – Batschkapp

15.03.2025 Stuttgart – LKA-Longhorn

21.03.2025 Saarbrücken – Garage

22.03.2025 Köln – Carlswerk Victoria

27.03.2025 Wien – Simm City

28.03.2025 München – Backstage Werk

29.03.2025 Nürnberg – Löwensaal

17.04.2025 Osnabrück – Rosenhof (Blaudonnerstag w/ Mr. Hurley & Die Pulveraffen)

Support für Subway To Sally:

25.04.2025 Osnabrück – Hyde Park

30.04.2025 Leipzig – Anker

02.05.2025 Heidelberg – halle02

03.05.2025 Hannover – Pavillon

09.05.2025 Erfurt – Club Central

16.05.2025 Hamburg – Docks

17.05.2025 Berlin – Huxleys

Festivals:

26.04.2025 Kusel – Hexentanz

10.05.2025 Gelsenkirchen – Junior MPS

21.06.2025 Duisburg – Rage Against Racism

05.09.2025 Luhmühlen – MPS

13.09.2025 Gelsenkirchen – Folkfield

14.10.2025 Mallorca – Full Metal Holidays

… weitere Termine folgen!

Set The Sails Tour 2025:

Support: Waldkauz

Präsentiert von: metal.de, Legacy, Sonic Seducer, MusiX, SLAM & NoCut

18.09.2025 AT-Wien – ((szene))

19.09.2025 München – Backstage Halle

20.09.2025 Leipzig – Naumanns

26.09.2025 Hannover – Musikzentrum

27.09.2025 Hamburg – Logo

02.10.2025 Kiel – Die Pumpe (Roter Salon)

03.10.2025 Osnabrück – Bastard Club

04.10.2025 Mülheim – Phönix Club

10.10.2025 Berlin – Cassiopeia

11.10.2025 Dresden – Puschkin

18.10.2025 Bremen – Tower

23.10.2025 Wiesbaden – Kesselhaus

24.10.2025 Stuttgart – Wizemann Club

25.10.2025 NL-Ede – Astrant!

Über Storm Seeker:

Spätestens seit dem Release ihrer EP Pirate Scum im Jahr 2016 sind Storm Seeker dabei, die Bühnen im In- und Ausland mit ihrer außergewöhnlichen musikalischen Mischung aus klassischem Metal und folkigen Melodien zu erobern. Nach dem Release ihres Debütalbums Beneath in the Cold im Mai 2019 gewannen Storm Seeker durch einen stürmischen Festivalsommer an Erfahrung, Expertise und sicher auch Trinkfestigkeit. Im Frühjahr 2020 wechselten Storm Seeker zu NoCut Entertainment. Trotz vielerorts geschlossener Häfen trotzte die verschworene Nautic Force gemeinsam mit Mono Inc. der drohenden Flaute. Im Januar 2021 erschien das zweite Album Guns Don’t Cry, kurz danach legte die fünfköpfige Crew mit ihrem ersten Akustikalbum Calm Seas Vol. 1 nach. Im April 2023 folgte das Album Nautic Force. Mit dem neuen Sänger Sean Graham an Bord sind Storm Seeker nun gewappnet für weitere musikalische Abenteuer. Set the Sails!

Diskografie:

2016: Pirate Scum (EP)

2019: Beneath in the Cold (album)

2021: Guns Don’t Cry (album)

2021: Calm Seas Vol. 1 (album)

2023: Nautic Force (album)

Line-Up:

Sean Graham: Lead Vocals

Olaf Abor: Drums, Vocals

Fabi Tunes: Hurdy Gurdy, Recorder, Vocals

Ughar der schrecklich Durstige: Keyboards, Accordion

Paulie Docs: Guitar, Vocals

