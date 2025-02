Interview mit Seraina Telli (Dead Venus, Ex-Burning Witches)

Artist: Seraina Telli

Herkunft: Schweiz

Genre: Akustik Rock, Hard Rock, Rock, Alternative Rock, Blues

Label: Metalville

Link: https://serainatelli.com

Heute, am 12.02.2025, geht es mitten in der Woche nach Frankfurt ins Zoom, eine Location, in der mein Begleiter Udo und ich zum ersten Mal sind. Die Schweizer Powerfrau Seraina Telli steht heute mit einem Gig im Rahmen ihrer Addicted To Color-Tour an (hier kommt ihr zum Live-Review).

Vor dem Gig können wir noch ein Interview mit der sympathischen Schweizerin machen, mit der ich bereits 2019, als sie noch Fronthexe bei den Burning Witches war, ein Interview machen durfte. Wir erleben eine sehr coole und gut aufgelegte Seraina Telli, mit der es total Spaß macht, dieses Interview zu führen.

Time For Metal / Udo Hoffmann

Heavy Metal mit den Burning Witches, Progressive Rock mit Dead Venus. Solo bist du sehr facettenreich unterwegs. Hard Rock, Rock, Alternative Rock, Blues und sogar Pop Rock. Jetzt mit Black ’n‘ White Sessions dein 1. Akustikalbum, auf dem auch Elemente aus Soul, Funk & Jazz zu hören sind. Kennt deine Musik keine Grenzen?

Seraina Telli

Da würde ich mal sagen „Ja“ (lacht).

Time For Metal / Jürgen Simon

Das hört sich nach einem eindeutigen Ja an!

Seraina Telli

Das war ein bisschen auch die Idee mit dem Akustikalbum. Das ist eigentlich das, wo ich herkomme. Ich habe Jazz studiert. Als Kind habe ich viel Pop gehört und bin mit Popmusik aufgewachsen.

Time For Metal / Jürgen Simon

Ich habe damals im Review zu dem Album Bird Of Paradise deiner Band Dead Venus ein Wortspiel gemacht und geschrieben: „Seraina schaut über den Tellirand.“

Seraina Telli

(lacht) Wir mussten zuletzt Sachen zusammenstellen, weil wir bald in den USA gehen, da haben wir das auch noch mal gesehen. Das ist ja witzig, ja ein lustiges Wortspiel.

Time For Metal / Udo Hoffmann

Auf dem Album sind auf der 2. CD viele interessante Gäste zu hören. Ich nenne hier mal Lee Aaron, Calico Cooper & Britta Görtz. Wie kam die Idee, so unterschiedliche Stimmen zu verwenden? Vor allem Britta mit ihren Growls ist natürlich sehr interessant, aber auch ungewöhnlich für dich.

Seraina Telli

Für mich eigentlich nicht so ungewöhnlich, aber auf einem Akustikalbum würde ich mal sagen: auf jeden Fall. Wir haben eigentlich sehr die Augen und Ohren offengehalten. Wir haben uns da keine Grenzen gesetzt. Mein Produzent Rico ist genauso crazy wie ich. Wir haben zudem auch noch die gleichen Ideen, daher weiß ich überhaupt nicht mehr, wer überhaupt die Idee hatte. Das war auch sein Ding, dass wir das Akustikalbum mit diesen Features machen. Ich finde es sehr interessant. Im ersten Moment denkt man vielleicht: Wieso growlt da jemand auf einem Akustikalbum? Wie man hört, geht es halt doch. Ich finde es geil, dass man einfach Grenzen sprengen kann. Wenn du mit jemandem arbeiten kannst, der sein Handwerk versteht, dann geht es immer. Ob es einem gefällt, ist natürlich noch mal eine andere Sache.

Time For Metal / Jürgen Simon

Ich habe zu dem Akustikalbum ein Review gemacht (hier). Besonders gefallen haben mir der Song mit Britta und auch der Song mit Rapture Boy. Ich habe geschrieben: Die Solosachen sind schon geil, durch die Duos auf der zweiten Scheibe wird es teilweise noch geiler. Bei dem einen oder anderen habe ich dann gesagt: na ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache.

Seraina Telli

Britta und ich haben uns über Umwege kennengelernt. Ich habe Workshops gemacht und dann hat jemand gemeint, Britta macht ja auch Workshops. Da sind wir in Kontakt gekommen und haben uns bei einem Interview mal kennengelernt. Wir verstehen uns einfach sehr gut.

Time For Metal / Jürgen Simon

Das ist ja echt geil. Die Britta hat im letzten Jahr bei unserem jährlichen Teammeeting einen Workshop gemacht. Dann könntest du ja den nächsten Workshop bei uns machen.

Seraina Telli

Ja, warum nicht!

Time For Metal / Jürgen Simon

Ich nehme dich beim Wort!

Time For Metal / Udo Hoffmann

Du kannst deine Stimme ja sehr variabel einsetzen und eigentlich alles singen. Hast du es auch mal mit Growls versucht oder kannst du dir so was für kommende Alben vorstellen?

Seraina Telli

Bei den Burning Witches habe ich ja auch schon mal zwischendurch gegrowlt. Ich finde es lustig, aber für mich ist das nichts, was ich öfter einsetzen möchte. Nicht bei meiner Musik, das passt irgendwie nicht. Ich gehe eigentlich noch weiter weg vom Metal. Ich mache einfach, was mir Spaß macht. Beim ersten Album gibt es aber auch Growls und zwar bei Medusa. Aber mein Fokus ist eher bei anderen Sachen.

Time For Metal / Udo Hoffmann

Mit den Burning Witches hast du Holy Diver von Dio gecovert, die „Metal Queen“ Lee Aaron gibt sich die Ehre auf deinem aktuellen Album. Welche Sängerinnen und Sänger haben dich geprägt bzw. sind deine Vorbilder?

Seraina Telli

Da gibt es ganz viele. Dio ist auf jeden Fall, was Metal betrifft, eines meiner Vorbilder, genauso wie Rob Halford. Ich komme aber auch aus dem Pop und später habe ich Jazz studiert und da habe ich auch sehr viele Vorbilder. Zum Beispiel Nancy Wilson, Ella Fitzgerald und einige mehr. Wenn ich noch weiter zurückgehe, zum Punkt, wieso ich einfach angefangen habe zu singen, da waren es Christina Aguillera, Whitney Housten, Mary J. Blige, da sind wir wirklich wieder bei Pop, R & B, oder Hip-Hop. Ich habe solche Frauen singen gehört und wollte als Mädchen einfach auch so singen können. Weil ich das dann für mich immer wieder ausprobiert habe, deshalb hat sich meine Stimme so entwickelt, wie sie heute klingt.

Time For Metal / Udo Hoffmann

Wie kamst du auf Lee Aaron?

Seraina Telli

Das ist lustig, denn ich kannte sie eigentlich überhaupt nicht. Das muss ich jetzt ehrlich zugeben. Der Kontakt kam dadurch, weil wir Leute für das Feature gesucht haben. Da habe ich das erste Mal von ihr gehört und war echt geplättet, wie cool sie einfach ist. Eine sehr inspirierende Frau und ich bin richtig stolz, dass gerade sie den Song For The Girls mit mir gesungen hat.

Time For Metal / Udo Hoffmann

Wo siehst du dich in der Zukunft? Willst du dich irgendwann auf eine Musikrichtung festlegen, oder wird weiterhin jedes Album anders klingen? Das hast du eigentlich ja schon beantwortet.

Seraina Telli

Meine Musik ist einfach meine Musik. Ich glaube auch, dass ich meinen Songwriting-Stil habe. Als Seraina Telli war es mein Ziel, einen Sound zu finden, der ich bin, mit der Gitarre und der Stimme.

Time For Metal / Udo Hoffmann

Im Februar/März bist du vor allem in der Schweiz und Deutschland auf Tour. Im April geht es in die USA. Wie sehen deine weiteren Pläne aus?

Seraina Telli

Gerade die USA sind ein Riesending, da sind wir jetzt immer noch am Organisieren. Das ist alles schon sehr exiting, bis da mal alles steht.

Time For Metal / Jürgen Simon

Hast du da eine Fanbase?

Seraina Telli

Ja, es kommentieren immer sehr viele Amerikaner unter meinen Posts. Seit Jahren eigentlich schon. Ich weiß natürlich nicht, wie viele dann wirklich kommen. Ich denke, mit dieser Tour kann man da wirklich was aufbauen. Ich denke, dass meine Musik da gut funktioniert.

Time For Metal / Udo Hoffmann

Die Tour läuft unter dem Namen Color Addict Tour 2025. Wolltest du keine Promotour zum neuen Album machen? Gibt es dennoch einen Akustikpart in den Shows und sind Gäste geplant, die auf der 2. CD der Black ’n‘ White Sessions zu hören sind?

Seraina Telli

Das sind gerade viele Fragen (lacht). Wir bespielen gerade mein neues Album, das Addicted To Color ist. Das Akustikalbum ist ja keine neue Musik. Wir hatten ja in der Schweiz schon das Album in einer Akustikversion gespielt. Das war eine Menge Aufwand, da sind ja viele Instrumente drauf. Das kam auch gut an. Wir werden auf jeden Fall diese Akustik Sessions / Christmas Nights wiederholen.

Die Color Addict Tour geht eigentlich weiter mit der Addicted To Color Tour. Wir haben da auch ein Akustikset drin. Ziel für diese Tour war es, eine Show zu kreieren, die das alles vereint. Wo ich mich auf der Bühne einfach austoben und gleichzeitig die ganze Musikalität ausleben kann. Das ist eben nicht nur bei der lauten Musik. Auch bei den ruhigen Stellen. Wir haben Balladen drin, wir haben ein Akustikset drin. Das Set geht so schnell vorbei, auch bei den Leuten. Ich glaube, das habe ich cool hinbekommen und es macht auch mega Spaß bis jetzt.

Time For Metal / Jürgen Simon

Wie lang wird das Set sein?

Seraina Telli

90 Minuten. Vlt. ein bisschen mehr. Kommt immer drauf an, wie viel ich quatsche (lacht).

Time For Metal / Udo Hoffmann

Deine Stimme passt ja auch toll zu akustischen Sachen.

Seraina Telli

Ja, das ist es, was ich liebe. Man muss ja nicht immer nur laut sein. Ich finde es auch schön, wenn ich mal was Ruhigeres machen kann, wo die Stimme ein bisschen getragen wird.

Time For Metal / Udo Hoffmann

Dein 1. Soloalbum Simple Talk hat die Charts der Schweiz im Sturm erobert und ist auf Platz zwei eingestiegen. Mit dem Nachfolger Addicted To Color hast du es sogar an die Spitze geschafft. Wie sieht es in anderen Ländern aus? In welchen Regionen liebt man die Stimme und die Musik von Seraina Telli?

Seraina Telli

In Deutschland auf jeden Fall. Wir waren viel am Touren die letzten beiden Jahre. Deshalb haben wir auch viele Headliner-Shows hier und in der Schweiz. Wir waren jetzt weniger in anderen Ländern unterwegs. Das ist auch nicht so einfach, da schnell eine Show zu buchen. Wir haben auf der aktuellen Tour noch eine Show in Belgien. In Österreich/Wien sind wir auch noch. Es muss ja auch alles zum Routing passen. In Spanien waren wir auch schon auf Tour im letzten Jahr. In den USA hatten wir auch Platzierungen mit den Alben. Ich weiß jetzt nicht mehr genau auswendig, auf welchen Plätzen. Das ist schon cool.

Time For Metal / Jürgen Simon

Seraina, was mich mal interessieren würde: Dein Name, deine Bekanntheit, kommt das noch von deinem Mitwirken bei den Burning Witches, oder kommt das jetzt erst? So nach dem Motto: Ach, das ist die ehemalige Front-Hexe.

Seraina Telli

Am Anfang war das natürlich ein bisschen so, dass man mich von den Burning Witches her kannte. Das ist ja logisch. Aber mittlerweile ist es so, dass mehr als die Hälfte meiner Fans, ich schätze so 70 bis 80 Prozent, neue Leute/Fans sind. Das ist auch das Ziel, das ist ja auch was Anderes. Das, was ich jetzt mache, ist ja total weg von den Sachen von Burning Witches. Es ist aber auch cool, dass da ein paar Leute geblieben sind. Die mögen offensichtlich nicht nur Heavy Metal.

Time For Metal / Jürgen Simon

Ist Deutschland wegen deinem Musikstudium in Freiburg deine 2. Heimat geworden? Zumindest tourst du ja bevorzugt in der Schweiz und bei uns in Deutschland.

Seraina Telli

Ich habe mich schon ein bisschen in Deutschland verliebt, muss ich gestehen. Ich habe durch mein Studium in Freiburg noch sehr gute Freunde hier. Ich habe viel getourt hier in Deutschland. Die Leute mögen meine Musik, das ist einfach super. Die Schweiz ist einfach auch ein zu kleiner Markt. Mein Team und ich wollten uns von Anfang an nicht nur auf die Schweiz beschränken. Gitarrenlastige Musik ist in der Schweiz schwierig. Die Schweiz ist einfach zu klein. So klein wollen wir nicht denken (lacht). Deshalb waren die ersten Touren auch gleich Deutschland-Touren.

Time For Metal / Jürgen Simon

Ergibt es eigentlich Sinn, sich bei größeren Acts einzubuchen?

Seraina Telli

Ja, das ist schon ein Bonbon. Da lernt uns ein größeres Publikum kennen. Das ergibt total Sinn, denn wir werden bekannter. Sonst hätten wir wahrscheinlich keine Leute hier. Woher sollten die denn von uns sonst wissen? Deshalb haben wir das auch gemacht. Das muss noch nicht mal stiltechnisch unbedingt passen. Wenn die Leute live da waren, waren sie danach immer total begeistert. So was hast du halt nur bei Live-Shows.

Time For Metal / Jürgen Simon

Ja, live ist halt was ganz anderes, als von Konserve!

Seraina Telli

Ja klar! Außer, du bist halt live nicht gut (lacht). Dann geht es halt nicht.

Time For Metal / Udo Hoffmann

Wie sieht es aktuell mit Dead Venus aus? Eure Alben sind ja aus 2019 und 2022. Rechnerisch könnte sich also dieses Jahr etwas tun, oder? Ist auch eine Tour mit Dead Venus geplant?

Time For Metal / Jürgen Simon

Gibt es Dead Venus überhaupt noch?

Seraina Telli

Im Moment ist keine Tour geplant. Dead Venus gibt es, solange ich lebe, denn ich bin Dead Venus eigentlich. Mike ist ja der gleiche Schlagzeuger. Wir machen immer zusammen Musik. Im Moment hat es halt keinen Platz. Wir sind so viel unterwegs. Wenn wir nicht unterwegs sind, dann kommt das neue Seraina Telli Album. Es hat halt derzeit keinen Platz und ich möchte es auch nicht irgendwie so zwischendurch reinwurschteln. Dead Venus ist für mich mein künstlerisches Ding, wo ich mich ausleben möchte. Wenn die Zeit passt, dann machen wir auf jeden Fall ein neues Album und dann wird auch eine coole Tour kommen. Im Moment ist aber nicht die Zeit.

Time For Metal / Udo Hoffmann

Kannst du dir es grundsätzlich vorstellen, in Zukunft noch einmal in einer Metalband zu singen?

Seraina Telli

Ich mache auf jeden Fall jetzt erst mal mein Ding. Ich bin aber immer offen für irgendwelche Collaborations, oder so. Da ist es eh wurscht, was das für Musik ist. Das kann harter Metal, Hip-Hop oder was auch immer sein. Das hier aktuell ist meine Band, damit bin ich unterwegs und dann gibt es noch Dead Venus.

Time For Metal / Udo Hoffmann

Gitarre spielen und dabei auch noch zu singen, ist ja nicht ganz so einfach und schränkt dich auch in deiner Bewegung ein. Kannst du dir vorstellen, in Zukunft nur noch das Mikro zu übernehmen und einen Gitarristen mit auf Tour zu nehmen?

Seraina Telli

Warum soll ich denn? (lacht).

Time For Metal / Udo Hoffmann

Ich bin halt ein Fan von Sängern wie Dio, wie der gestikulierte usw. Diese Freiheiten hast du halt nur, wenn du nichts in der Hand hast.

Seraina Telli

Das stimmt. Das habe ich mir jetzt auf meiner Tour aber auch rausgenommen. Ich habe da auch Songs, bei denen ich nicht Gitarre spiele. Gitarre spielen und singen gleichzeitig muss entspannt sein. Das hat bei mir auch eine Zeit gebraucht. Mittlerweile ist es aber so, dass die Gitarre zu mir gehört.

Time For Metal / Udo Hoffmann

Aber da muss man sich bestimmt doch stark konzentrieren?

Seraina Telli

Nein, das ist eben nicht mehr der Fall! Das muss einfach laufen. Es ist nicht so, dass ich mich jetzt konzentrieren muss, was muss ich jetzt spielen. Ich weiß, was ich spielen muss. Es ist natürlich was Anderes, als wenn du einen Sänger hast, der ohne Instrument herumhüpfen kann. Wir haben auf dieser Tour aber auch ein Set, wo ich persönlich viel Freiraum habe.

Time For Metal / Jürgen Simon

Herzlichen Dank, dass wir dieses Interview hier mit dir führen durften. Wir sind ganz gespannt, was wir gleich live hier von dir hören werden.

Seraina Telli

Ich danke euch. Cool. Dann gehe ich mich jetzt noch ein bisschen fertigmachen.