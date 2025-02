Last Call Disaster: veröffentlichen Debüt-EP „Is It Me, That’s Making Me Sick?“

Die finnische Melodic-Metal-Band Last Call Disaster präsentiert ihre erste EP Is It Me, That’s Making Me Sick?, die am 22.02.2025 erscheint. Die selbstveröffentlichte Platte erzählt eindringliche Geschichten über die Abgründe des menschlichen Geistes und setzt sich mit Themen wie Sucht, Depression und Verlust auseinander.

Aufgenommen und gemischt wurde die EP von Simo Manninen im Minetech Entertainment Studio, während das Mastering von Svante Forsbäck im renommierten Chartmakers Studio übernommen wurde.

Is It Me, That’s Making Me Sick? erscheint sowohl digital als auch auf CD und verspricht eine kraftvolle Mischung aus melodischem Metal, emotionaler Tiefe und intensiver Atmosphäre.

Mit ihrer Debüt-EP setzt Last Call Disaster ein starkes Zeichen in der Szene und zeigt eindrucksvoll, dass sie bereit sind, ihre düsteren, aber ehrlichen Geschichten mit der Welt zu teilen.