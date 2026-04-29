Sixgun Renegades: feiern ihr neues Album „Slave To The Grid“ mit der kraftvollen Single „You’re No Good“

Die finnische Hard-Rock-Band Sixgun Renegades meldet sich nach einer Pause mit der neuen Single You’re No Good zurück. Der Song ist ein Teildes katuellen Album Slave To The Grid, welches am 24.04.2026 erschienen ist und als bisher persönlichstes und kraftvollstes Werk der Band gilt.

Parallel dazu gibt es einen Besetzungswechsel: Bassist Tuomas „Topo“ Koskipää ersetzt den langjährigen Musiker Miko Mattila. Live präsentiert die Band ihr neues Material bei der Release-Show im Semifinal in Helsinki.

Musikalisch bleibt sich die Band treu: Inspiriert von Thin Lizzy und Judas Priest liefert You’re No Good einen ihrer härtesten Songs – thematisch geht es um die Befreiung aus einer toxischen Beziehung.

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