Mission In Black: haben ihr neues Album „Divinity Of Lies“ und ein neues Video veröffentlicht

Mission In Black veröffentlichen ihr drittes Album Divinity Of Lies.

Das Quintett hat es konsequent geschafft, sich Album für Album einen festen Platz im Melodic Death Metal zu erspielen. Steffi Stubers Growl/Clean Wechsel beim Gesang sind ebenso ein Markenzeichen wie die filigrane und zugleich kraftvolle Instrumentalarbeit der Band. Der Vergleich mit anderen Szenegrößen bleibt dabei natürlich nicht aus, aber wer die Band einmal live erlebt hat, weiß, dass sie konsequent ihren eigenen Weg geht.

Zur Feier des Tages erscheint auch ein neues Lyric-Video:

Drummer Andy Black: „Diesen Song kannte ich relativ lange nur als „instrumental Version“ – Wir haben hier ein extrem eingängiges Gitarren-Lead und ich war echt gespannt, wie Steffi dann in Sachen Vocal Lines noch ihre Akzente setzt. Der Song klingt mit den Gesangsmelodien jetzt super „catchy“, hat aber dennoch sehr viele Wechsel und bleibt damit auch spielerisch spannend.“

Line-Up:

Andy „Black“ Flache – Drums

Eddie Stübner – Guitars

Steffi Stuber – Vocals

Daniel Tschoepe – Guitars

Simon Schorp – Bass