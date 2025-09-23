Mission In Black: veröffentlichen ihre neue Single „The Darkness Within“ feat Konstantinos Togas

Mission In Black melden sich zurück!

Pünktlich zur Europatour mit Rage veröffentlich das Melodic-Death-Metal Quintett mit The Darkness Within eine weitere Single vom Album Profit Reigns Supreme, bei dem sich in der neuen Version allerdings die ebenfalls mächtige Stimme von Konstantinos Togas (Nightrage) dazugesellt.

On tour with Rage:

25 Sept. 2025 Nürnberg – Hirsch

26 Sept. 2025 Mannheim – 7er Club

02 Okt. 2025 Siegburg – Kubana Live Club

03 Okt. 2025 Trier – Forum Club Trier

04 Okt. 2025 Hanerau-Hademarschen – Hademarscher Hof

05 Okt. 2025 Herford – Kulturwerk Herford

09 Okt. 2025 Prag (CZ)

10 Okt. 2025 Lindau Club Vaudeville Lindau e.V.

11 Okt. 2025 Turin (IT)

12 Okt. 2025 Pratteln (CH)