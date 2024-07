Mission In Black: veröffentlichen ihr aktuelles Album „Profit Reigns Supreme“ erstmals auf coloriertem Vinyl

Bereits die limitierte Sammlerbox war in kürzester Zeit vergriffen, nun präsentieren Mission In Black ihr Topalbum Profit Reigns Supreme als Petrol Marbled Vinyl!

Fans- und Sammlerherzen werden höherschlagen, denn diese Vinyl sieht wirklich legendär aus!

Der Vorverkauf ist gestartet, das Vinyl Album kommt dann am 19. Juli!

Die zehn Songs wurden von Sebastian „Seeb“ Levermann @ Greenman Studios Arnsberg gemixt und gemastert, das Cover stammt aus der Hand von Björn Gooßes / killustrations

Mission In Black haben nicht nur durch dieses Album bewiesen, dass es an ihnen zukünftig kein Vorbei mehr gibt, auch die vielen Live-Auftritte sprechen eine deutliche Sprache: #metalwithmessage ist gefragt!

Mission In Black

Bandgründer Andy „Black“ Flache und Daniel Tschoepe konnten mit Simon Schorp, Stimmwunder Steffi Stuber und dem neuen Gitarristen Eddie Stübner die Zeit seit dem vielbeachteten Debütalbum Anthem Of A Dying Breed intensiv nutzen um zehn brandneue Songs zu schreiben und eigene Konturen zu schärfen. So lässt sich das aktuelle Album Profit Reigns Supreme deutlich mehr dem Melodic Death Metal zu ordnen, als es der Vorgänger von sich behaupten konnte. Es entstand „ein musikalischer Bastard aus In Flames & Kreator mit female Vox & Growls“, produziert von Sebastian „Seeb“ Levermann in dessen Greenman Studios in Arnsberg (verantwortlich für die letzten Alben von Orden Ogan, Rhapsody of Fire oder Brainstorm).

„We are still on our Mission“ #metalwithmessage

Tracklist:

1. Profit Reigns Supreme

2. What Does It Take To Be Alive

3. Patron Of The Downfall

4. Dead Alive

5. The Darkness Within

6. Silence Of A Distant Sky

7. This Curse

8. Dreamcatcher

9. Kill Your Idols

10. A Glimmer Of Hope

Live 2024:

Jul. 11 – 13, 2024, Area 53 Festival 2024, Leoben, Austria

Sat, JUL 13, Dalmstöckle Open Air 2024, Renningen, Germany

Aug. 1 – 3, 2024, Metal United Festival 2024, Obertraubling, Germany

Fri, SEP 6, Metal Babes Festival 2024, Bree, Belgium

Sat, SEP 7, Bongert Open Air 2024, Brüggen, Germany

Sat, SEP 21, Gas gäbä – Festival 2024, Staig, Germany

Fri, OCT 11, Rock für die 14 Benefiz Festival,Jungingen, Germany

Sat, NOV 30, Pirates Metal Night – 10 Years El Puerto Records, Giengen, Germany

Sat, DEC 7, Metal Im Hangar 2024, Crailsheim, Germany

Line-Up:

Andy „Black“ Flache – Drums

Eddie Stübner – Guitars

Steffi Stuber – Vocals

Daniel Tschoepe – Guitars

Simon Schorp – Bass

More Info:

missioninblack.com/

www.facebook.com/missioninblack