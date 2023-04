Mission In Black: veröffentlichen das Video vom Titeltrack des kommenden Album „Profit Reigns Supreme“

Mission In Black veröffentlichen den Titeltrack Profit Reigns Supreme vom kommenden Album. Im Gegensatz zur ersten Single What Does It Take To Be Alive ist Profit Reigns Supreme deutlich düsterer und härter, eine Anklage gegen Finanzwirtschaft und Wertesystem: Wer zieht die Grenze zwischen Ethik und Wohlstand?

Das Video zu Profit Reigns Supreme könnt ihr direkt hier ansehen:

Mission In Black wird am 12.05.2023 das langersehnte zweite Album heraus bringen. Bandgründer Andy „Black“ Flache und Daniel Tschoepe konnten mit Simon Schorp, Stimmwunder Steffi Stuber und dem neuen Gitarristen Eddie Stübner die Zeit seit dem vielbeachteten Debütalbum Anthem Of A Dying Breed intensiv nutzen um zehn brandneue Songs zu schreiben und eigene Konturen zu schärfen. So lässt sich das kommende Album Profit Reigns Supreme deutlich mehr dem Melodic Death Metal zu ordnen als es der Vorgänger von sich behaupten konnte. Es entstand „ein musikalischer Bastard aus In Flames & Kreator mit female Vox & Growls“, produziert von Sebastian „Seeb“ Levermann in dessen Greenman Studios in Arnsberg (verantwortlich für die letzten Alben von Orden Ogan, Rhapsody Of Fire oder Brainstorm).