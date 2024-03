Presented by TFM.rocks: Sinister, Graceless und Pentarium am 15.03.2024 im Mergener Hof in Trier

Bands: Sinister, Graceless, Pentarium

Ort: Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier

Datum: 15.03.2024

Kosten: 28,00 € VVK, 30,00 AK

Genre: Death Metal, Death Doom, Melodic Death Metal

Besucher: ca. 100 Besucher

Veranstalter: Mergener Hof Trier

Link: https://mjctrier.de/event/sinister/

Setlisten:

Pentarium

Graceless

Sinister Intro + Macht Durch Angst Nimmermehr Project Hellfire Thronebreaker Intro + Weltenwanderer Abgott Kronzeuge Omen Amega Rise Of The Other Gods (Zugabe) Die On Demand Malignant Seed Retaliation Of The Wicked Shadow Mens Slashed An Served Blood Of The Brave Embrace The Rain Warpath Intro Malicious Intent Transylvania Blood Ecstacy Neurophobic Convulsion Sadistic Intent Science Of Prophecy Masquerade Symphony Afterburner Unheavenly Domain Carnage Ending Deformation

Ostern 2024 steht in zwei Wochen vor der Tür. Im Mergener Hof in Trier wird die vorösterliche Zeit heute mit einem Death Metal Spektakel eingeläutet, bei dem gleich zwei niederländische Death Metal Bands die Osterglocken mitbringen und die Tulpen in Amsterdam lassen.

Also dann mal nach Trier. Dort treffe ich Veranstalter Oliver bereits am Einlass und erfahre, dass im Mergener Hof in diesem Jahr einige spannende neue Events stattfinden werden. In Trier ist wirklich Time For Metal angesagt. Darauf weist bereits das Banner am Eingang hin! Unten im Keller sehe ich natürlich sofort, dass an der Bühne einige Veränderungen vorgenommen wurden, unter anderem sind die beiden äußeren großen Standboxen nicht mehr da und insgesamt ist mehr Platz auf der Bühne.

Beginnen werden heute Abend die Südhessen Pentarium. Der Sound des Sextetts ist grooviger Melodic Death Metal, der mit einigen Keyboard- bzw. Synthesizer-Einlagen angereichert ist. Diese Einlagen kommen heute Abend allerdings, wie so oft bei solchen Bands, vom Band. Abgott heißt ihr letztes Album aus dem Jahr 2022. Deutsche Texte sind ein Markenzeichen der Band. Sänger Carsten stellt die Band als Modern Death Metal vor. Schwarzmaler, Zwischenwelt und Abgott, das sind die Titel der Alben von Pentarium. Die heutige Setlist enthält allerdings „nur“ Songs vom Album Abgott. Dieses Album enthält allerdings ganze 26 Titel mit fast zwei Stunden Laufzeit.

Die Jungs heizen hier den Abend schon mal ganz gut auf und sind wunderbar in Bewegung. Am meisten natürlich ihr Sänger Carsten, der immer wieder versucht, das Publikum, welches zu Beginn noch etwas Abstand zur Bühne hat, mitzunehmen. Das gelingt ihm recht gut und er hält sehr oft Ansprache zu den Fans. Die Songs sind sehr melodisch. Die Zeit ist schnell durch, wenig Zeit halt für die Weltenwanderer Pentarium um Abbitte beim Abgott zu machen. Allerdings sind wir hier alle Kronzeuge für den Auftakt eines tollen Death Metal Abends.

Sinister und die gleich folgenden Graceless werden morgen auch auf dem Heidelberg Deathfest spielen. Das dürfte hier das Fehlen von einigen Death Metal Fans, die ich in Trier sonst immer sehe, erklären. Diese werden bestimmt morgen in Heidelberg sein und die beiden niederländischen Schwergewichte dann dort sehen. Die Jungs von Pentarium sind allerdings nicht in Heidelberg vertreten, machen allerdings den Chauffeur für die Niederländer, wie ich erfahre.

Es folgt dann die von mir erwartete Death/Doom Walze von Graceless. Obwohl erst 2016 gegründet, haben sie bereits mit Shadowlands (2017), Where Vultures Know Your Name (2019) und Chants From Purgatory (2022) drei saustarke Alben am Start. Gitarrist/Sänger Remko Kreft und Schlagzeuger Marc Verhaar sind zudem noch Mitglieder der aus Asphyx entstandenen Band Soulburn. Die Geschichte Asphyx/Soulburn dürfte wohl jedem Death/Doom Fan bekannt sein.

Graceless legen hier einen klasse Gig hin. Remko Kreft in der Mitte der Bühne kann mit seiner Stimme mehr als überzeugen. Bei Graceless passt alles am heutigen Abend. Die Außensaiter Björn Brusse (Gitarre) und Jasper Aptroot (Bass) wechseln sehr oft die Seiten, also nicht die Saiten, denn jeder behält sein eigenes Instrument. Jasper Aptroot dabei immer grimmig ins Publikum blickend, unterstreicht die Brutalität der Songs von Graceless. Im Tempo der Songs sehr abwechslungsreich, manchmal etwas langsamer und doomig, ein anderes Mal Death-lastiger, gibt es heute Abend einen Querschnitt der drei Alben auf die Ohren. Das ist schon richtig heavy, was das Quartett hier macht. Der Band merkt man an, dass sie so seit Beginn in unveränderter Besetzung spielen. Zudem haben Remko Kreft, Marc Verhaar und Jasper Aptroot seit Mitte der Neunziger bis zum Split 2009 zusammen bei Xenomorph gespielt. Graceless liefern hier heute Abend stark ab und sind kurz nach dem Gig am Merchstand. Dort haben sie auch ihre Alben als Vinyl liegen. Die müssen natürlich sofort verhaftet werden.

Alle hier im Keller warten natürlich noch auf Sinister. 35 Jahre haben Sinister bereits auf dem Buckel. Schlagzeuger und Gründungsmitglied Aad Kloosterwaard sorgt dafür, dass die Death Metal Maschine Sinister weiter am Laufen bleibt. Seit 2005 als Sänger. 14 (!) Alben können sich Sinister in ihrer Historie auf die Fahne schreiben. Das letzte mit dem Titel Deformation Of The Holy Realm ist von 2020.

So wird dann der Gig von Sinister so etwas wie eine Ein-Mann-Show. Alles fokussiert sich auf und um Aad Kloosterwaard. Der ist zu Beginn des Gigs recht schlecht abgemischt, sodass der Gesang zunächst ziemlich „komisch“ wirkt bzw. schlecht zu hören ist. Das hat man dann aber relativ schnell im Griff und der Ton des Frontmannes kommt wirklich besser. Sinister sind heute ein Quartett, beim letzten Album war man noch ein Quintett. Walter Tjwa an der Gitarre dürfte dabei neben dem Fronter das dienstälteste Bandmitglied sein, er war bei der Einspielung des letzten Albums jedenfalls dabei. Das wirkt auf der Bühne doch alles recht statisch, das war eben bei Graceless doch anders. Die Fans sind allerdings gut dabei und feiern Sinister, man ist jetzt auch ganz nach vorne an die Bühne gerückt! Bei so vielen Alben bleibt natürlich nur wenig Zeit, einen Querschnitt zu zeigen. Die Fans gehen gut mit und bekommen auch die geforderte Zugabe. Aad Kloosterwaard ist dann direkt nach dem Gig am Merchstand und erfüllt die Wünsche der wartenden Fans, während die restlichen Bandmitglieder bereits am Abbauen sind.

Es war schön, endlich mal wieder in Trier zu sein und die netten Freunde und Bekannte wiederzutreffen. Ein Death Metal Abend, der die Wünsche der anwesenden Fans erfüllt hat. Für mich besonders lohnenswert der Gig von Graceless, der für mich keine Wünsche offengelassen hat.

Der nächste Death Event ist dann am 04.04.2024, wieder mit niederländischen Bands. Dann sind es Pestilence, Carnation und Bodyfarm mit ihrer Black Death Over Europe 2023 Tour. Eine sehr gute Mischung, wie ich finde. Wir werden berichten!