Pallbearer: neues Album „Mind Burns Alive“ erscheint am 17.05.

Pallbearer, die unbestrittenen Meister der emotionalen und mitreißenden Heavy-Musik, melden sich mit ihrem bisher rohesten und innigsten Album zurück: Mind Burns Alive (17. Mai, Nuclear Blast Records).

“These songs are a deeper exploration of dynamics and sonic color than anything we have done up to this point,” erklärt Sänger/Gitarrist Brett Campbell die Entscheidung der Band, auf dem kommenden, fast einstündigen Album alles zurückzunehmen. “I’m of the belief that true heaviness comes from emotional weight, and sometimes sheer bludgeoning isn’t the right approach to getting a feeling across.”

Einen Vorgeschmack auf Mind Burns Alive gibt es mit der Veröffentlichung von Where The Light Fades und dem von Dan Almasy gedrehten Video. Textlich spielt der Song auf die übergreifenden Themen des sechsseitigen Albums an, denn Campbell beschreibt die Tracks als “vignettes that tell the stories of people who deal with myriad sicknesses of the spirit… illnesses communicated by the world we live in, and the subjects are the symptoms of the disease.”

Fünf Jahre lang wurde an dem Album gearbeitet, die Aufnahmen waren ursprünglich für 2020 geplant und wurden 2022 erneut vereitelt. 2023 lebten die Bandmitglieder dann zum ersten Mal seit neun Jahren wieder in Little Rock zusammen. Als Gruppe produzierten sie das Album selbst in ihrem eigenen, neu gebauten Studio (Idlewild Audio) und bei Fellowship Hall Sound. Bassist und Sänger Joseph D. Rowland sagte dazu: “It’s ironic given that the album is largely centered around isolation, but it felt like it summoned us into being back together again in one town, after so long apart.”

Pallbearer – Mind Burns Alive

1. Where The Light Fades

2. Mind Burns Alive

3. Signals

4. Endless Place

5. Daybreak

6. With Disease

Release-Datum: 17.05.2024

LP | CD | Digital Album

Zusätzlich zum Headliner der ersten Nacht des Stumpfest am 11. April in Portland, OR, hat die Band eine sechswöchige Nordamerika-Tournee angekündigt, die den gesamten Kontinent umspannen wird und die umfangreichste Tournee von Pallbearer seit 2018 ist.

Pallbearer Live – Temporary Spaces North American Tour

June 6 Memphis, TN Growlers *

June 7 Murfreesboro, TN Hop Springs *

June 8 Birmingham, AL Zydeco *

June 9 Atlanta, GA The Masquerade *

June 11 Durham, NC The Fruit #

June 12 Asheville, NC Euology at Burial Beer Co. #

June 14 Baltimore, MD Metro Gallery #

June 15 Lancaster, PA Tellus360 #

June 16 Philadelphia, PA Underground Arts #

June 18 Hamden, CT Space Ballroom #

June 20 Brooklyn, NY Music Hall of Williamsburg #

June 21 Boston, MA The Sinclair #

June 22 Montreal, QC Theatre Fairmount #

June 23 Toronto, ON Velvet Underground #

June 25 Milwaukee, WI Vivarium #

June 26 Chicago, IL Thalia Hall #

June 27 St. Paul, MN Turf Club #

June 28 Lawrence, KS The Bottleneck #

June 29 Little Rock, AR The Hall &

July 11 St. Louis, MO Off Broadway ^

July 13 Denver, CO Gothic Theatre ^

July 15 Calgary, AB Dickens ^

July 16 Edmonton, AB The Starlite Room ^

July 18 Vancouver, BC Rickshaw Theatre ^

July 19 Seattle, WA Substation ^

July 23 Sacramento, CA The Starlet Room ^

July 24 San Francisco, CA Great American Music Hall ^

July 26 Santa Cruz, CA The Catalyst ^

July 27 San Diego, CA Brick By Brick ^

July 28 Los Angeles, CA Teragram Ballroom ^

July 29 Phoenix, AZ Crescent Ballroom ^

July 30 Albuquerque, NM Sister Bar ^

August 1 Dallas, TX Trees ^

August 2 Austin, TX Parish ^

August 3 Houston, TX White Oak Music Hall ^

* – w/ Rwake & The Keening

# – w/ REZN & The Keening

& – w/ Rwake, REZN & The Keening

^ – w/ Inter Arma & The Keening

Tickets: pallbearerdoom.com

Zusätzlich sind Pallbearer für die folgenden europäischen Festivals angekündigt:

25.-27.10. DK Kopenhagen – Copenhell Metal Cruise

16.11. NL Eindhoven – Helldorado

Weitere EU-Live-Termine werden demnächst bekannt gegeben.

Die Band aus Little Rock, Arkansas, wurde 2008 gegründet und hat seitdem vier Alben veröffentlicht: Forgotten Days (2020), Heartless (2017), Foundations Of Burden (2014) und Sorrow And Extinction (2012). In ihrer Rezension von Forgotten Days beschrieb Pitchfork die Musik des Vierers als „schwebende Majestät auf einem Album, das einen neuen Weg nach vorne findet, indem es seine Vergangenheit verfeinert“, Stereogum bezeichnete die Sammlung als „warm und melodisch und tröstlich“, während Revolver sagte, die Songs seien „mitreißend und melancholisch“ und lebten „zwischen der Majestät von Vintage Black Sabbath und der morbiden Romantik von Type O Negative.“ Decibel, die die Band schon mehrfach auf ihrem Cover hatten, bezeichnete die einzigartige musikalische Vision der Band als „intensiven, emotionalen Donner“.

Pallbearer sind:

Brett Campbell (Gesang/Elektrogitarre/Synthesizer)

Devin Holt (elektrische und akustische Gitarre/Gesang)

Mark Lierly (Schlagzeug/Percussion)

Joseph D. Rowland (Gesang/Bassgitarre/Synthesizer)

