Pallbearer: kündigen für 2022 Co-Headline-Tour mit Elder durch Europa an

Das einzigartige Progressive-Doom-Quartett Pallbearer aus Arkansas, das derzeit an neuem Material arbeitet, freut sich, ankündigen zu können, dass es wieder einmal unsere vernachlässigten europäischen Bühnen zieren wird. Im Herbst 2022 kehren sie für eine Co-Headline-Tour zusammen mit der Heavy-Psychedelic-Band Elder auf unsere Bühnen zurück. Als besondere Gäste werden die aufsteigenden Labelkollegen Irist auftreten, die ihr europäisches Livedebüt geben werden.

Die Tour, die am 22. September 2022 in Berlin beginnt, wird Pallbearer, Elder und Irist an 33 Terminen durch 15 verschiedene Länder führen. Pallbearer werden auf dem Up In Smoke Festival in der Schweiz, dem Amplifest in Portugal und dem Damnation Festival UK auftreten.

Brett Campbell von Pallbearer kommentiert:

„In Anbetracht der Kämpfe, die die Welt in den letzten Jahren erlebt hat, sind wir besonders aufgeregt, unsere Rückkehr zu europäischen Ufern anzukündigen. Wir freuen uns darauf, wieder für euch zu spielen und hoffen, mit euch gemeinsam gegen die Dunkelheit zu kämpfen, die unsere heutige Zeit bestimmt.“

Pablo Davila von Irist kommentierte:

„Wir geben unser Bestes, um bei unserem dritten Anlauf mit Pallbearer und Elder das zu schaffen, was zählt. Wir wünschen uns nichts mehr, als Order Of The Mind endlich mit euch live zu erleben. Bleibt alle gesund und wir sehen uns im Jahr 2022!“

Pallbearer & Elder – Europäische Co-Headline Tour 2022

Special Guest: Irist

22. Sep Berlin, DE

23. Sep Leipzig, DE

24. Sep Prag, CZ

25. Sep Warschau, PL

26. Sep Wien, AT

27. Sep Budapest, HU

28. Sep Ljubljana, HR

30. Sep München, DE

01. Okt Pratteln, CH

02. Okt Mailand, IT

03. Okt Grenoble, FR

06. Okt Barcelona, ES

08. Okt Porto, ES

09. Okt Madrid, ES

11. Okt Toulouse, FR

12. Okt Montpellier, FR

13. Okt Nantes, FR

14. Okt Paris, FR

16. Okt Tilburg, NL

18. Okt Aarhus, DK

19. Okt Oslo, NO

20. Okt Drammen, NO

21. Okt Stavanger, NO

22. Okt Bergen, NO

25. Okt Stockholm, SE

26. Okt Göteborg, SE

28. Okt Kopenhagen, DK

29. Okt Hamburg, DE

31. Okt Dortmund, DE

02. Nov Brighton, UK

03. Nov Bristol, UK

04. Nov London, UK

05. Nov Manchester, UK

Das letzte Album von Pallbearer, die von der Kritik hochgelobte LP Forgotten Days, wurde 2020 veröffentlicht. Hier geht’s zur 10/10 Rezension unseres Time For Metal Redakteurs Juergen S.: