Pallbearer: veröffentlichen Video zum Titeltrack des neuen Albums „Mind Burns Alive“ (VÖ: 17.05.2024)

Das mit Spannung erwartete neue Album von Pallbearer, Mind Burns Alive, ist ab sofort über Nuclear Blast Records erhältlich.

Anlässlich der Veröffentlichung von Mind Burns Alive hat die Band ein Video zum Titeltrack veröffentlicht, das von Dan Almasy gedreht wurde, der auch alle Videos des Albums produziert hat.

“This album is for everyone who has ever felt overcome by life’s negative turns, for those who have watched people you care about degrade into the shadows of themselves, for those who search for something to believe in, and come up wanting,” teilt Sänger/Gitarrist Brett Campbell mit. “This world is hard; it will eat you up, and we must lift each other up in order to make it through.”

Neugierig geworden? Dann stöbert doch gleich mal (hier) im Mind Burns Alive-Review von unserem begeisterten Time For Metal-Redakteur Jürgen S., der satte 8,5 von 10,0 Punkten für dieses doomige Meisterwerk vergeben hat:

Mind Burns Alive ist digital und in einer Reihe von physischen Formaten erhältlich, darunter eine limitierte Vinyl- und CD-Edition sowie eine begleitende Merch-Kollektion.

Kauft oder streamt das Album Mind Burns Alive hier:

https://pallbearer.bfan.link/mind-burns-alive

Video zu Mind Burns Alive hier ansehen:

Pallbearer starten ihre Temporary Spaces -Nordamerika-Tour am 6. Juni, eine Europatournee mit Baroness und Graveyard folgt später. Drei weitere europäische Festivalauftritte wurden bereits angekündigt: Copenhell Metal Cruise (Kopenhagen, DK nach Oslo, NO) vom 25. bis 27. Oktober, Hell’s Ball Belgien (Kortrijk) am 10. November und Helldorado in Eindhoven, NL am 16. November.

Alle Links zum Ticketverkauf finden sich auf pallbearerdoom.com.

Mehr Infos zu Pallbearer (inklusive der Tourtermine für 2024) und ihrem neuen Album Mind Burns Alive findet ihr hier:

Pallbearer sind:

Brett Campbell (Gesang/Elektrogitarre/Synthesizer)

Devin Holt (elektrische und akustische Gitarre/Gesang)

Mark Lierly (Schlagzeug/Percussion)

Joseph D. Rowland (Gesang/Bassgitarre/Synthesizer)

Pallbearer online:

https://www.pallbearerdoom.com/

https://www.facebook.com/pallbearerdoom

https://www.instagram.com/pallbearerdoom/