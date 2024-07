Hippie Death Cult am 15.07.2024 im QKaff in Mainz

Künstler: Hippie Death Cult, The Mountain King

Ort: Kulturcafé (QKaff), Johann-Joachim-Becher-Weg 5, 55128 Mainz

Datum: 15.07.2024

Kosten: kostenlos

Genre: Stoner Rock, Heavy Rock, Doom Metal

Veranstalter: AStA-Arbeitsbereich für Kultur

Link: https://facebook.com/events/s/bands-am-montag

Setliste Mountain King:

Dodo Apostasyn The White Noise From God’s Radio Axolotl Messiah

Setliste Hippie Death Cult:

Arise Squid Tomorrow‘s Sky Red Giant Better Days Toxic Annihilator Shadows Circle

Heute geht es nach langer Zeit mal wieder ins QKaff in die Mainzer Uni. Das hat natürlich einen triftigen Grund: Heute Abend gastieren hier Hippie Death Cult. Die haben mir letztes Jahr auf dem Heavy Psych Sounds Festival in Dresden sehr gut gefallen, daher muss ich die Band noch einmal sehen. Das Konzert findet im QKaff im Rahmen der „Bands am Montag“-Eventreihe statt und ist kostenlos. Im Vorfeld konnte ich noch ein paar Freunde dazu bewegen, mit mir ins QKaff zu kommen.

Auf der Wiese vor dem QKaff auf dem Unigelände ist einiges los, als wir ankommen, im QKaff selbst ist es recht übersichtlich. Da es recht warm ist, gehe ich noch einmal raus, treffe dort bereits das Trio von Hippie Death Cult und unterhalte mich mit ihnen schon mal.

Unten ist schon alles gerichtet für den Support des heutigen Abends, den die Mainzer The Mountain King übernehmen. Von denen habe ich bis dato ehrlicherweise noch nichts gehört. Die Band existiert aber wohl schon seit 2014. Zunächst ein Soloprojekt von Multiinstrumentalist Eric McQueen, gesellen sich mittlerweile mit Frank Grimbarth (Gitarre, Gesang) und Robert Bished (Synths, Programming) noch zwei weitere Musiker dazu. Ihre Mucke nennen sie Electro Stoner Doom. WTF, was ist das denn!? Das wird dann live schnell klar, denn The Mountain King spielen eine Melange aus Stoner, Doom und Electronicparts. Ich würde hier sogar das Wort Post noch hinzufügen. Zunächst gehe ich einmal von einem Duo aus, da ich auf der Bühne nur zwei Musiker sehe. Beim Fotografieren sehe ich dann allerdings neben der Bühne regelrecht versteckt noch jemanden, der an elektrischen Gerätschaften herumwerkelt. Hätte ich mir ja irgendwie denken können, dass die Electro Sounds von da kommen. Allerdings kommen auch die Drums irgendwo aus dem Off. Eric und Frank stehen auf der Bühne und zwischen ihnen ein Schlagzeug. Es ist allerdings nicht ihr Schlagzeug, sondern das von Hippie Death Cult Schlagzeuger Harry Silvers. Schon etwas irritierend. Allerdings hatte ich eine ähnliche Situation zuletzt schon einmal mit einer anderen Band im Schlachthof in Wiesbaden.

The Mountain King spielen die vier Songs Dodo, Apostasyn, The White Noise From God’s Radio und Axoloti Messiah. Die Songs klingen manchmal statisch, haben einen doomigen Touch mit schleppenden Rhythmen, die auch mit einem Tempowechsel einhergehen. Die vier recht langen Songs lassen die Zeit schnell hier vergehen. The Mountain King haben sich ihren Applaus redlich verdient. Ich unterhalte mich später mit Eric, der mir erklärt, dass man zurzeit zu dritt wäre. Den dritten Mann (Robert, neben der Bühne) hatte ich schon gar nicht mehr Liste, obwohl er natürlich einiges beigesteuert hat. Die Aussage „zurzeit“ lässt hoffen, dass irgendwann ein Schlagzeuger dazukommen wird. Das hoffe ich natürlich, denn mit einem Live-Schlagzeuger würde solch ein Gig noch einmal anders wirken.

Nun kommen Hippie Death Cult, mit denen wir uns vor der Bühne schon ausgezeichnet unterhalten haben. Ursprünglich ein Quartett, welches in den Anfängen mit männlichen Vocals auftrat, übernahm später Frontfrau und Bassistin Laura Phillips auch den Gesang. Zunächst zusammen mit Ben Jackson, der ebenso wie Schlagzeuger Ryan Moore 2022 die Band verließ. Laura Philipps und der geniale Gitarrist Eddie Bnarbic verblieben und machten mit dem neuen Drummer Harry Silvers weiter.

Das neue Album Helichrysum wurde in der jetzigen Besetzung eingespielt und ist noch recht frisch, denn es ist erst im letzten Jahr erschienen. Bereits mit dem Opener Arise, ebenfalls der erste Song auf dem letzten Album Helichrysum, zieht uns das Trio aus Portland (USA) magisch in seinen Bann. Das Trio ist glänzend aufgestellt. Die charismatische Laura Phillips hält zwar die Strippen in ihren Händen, allerdings liefern Eddie Bnarbic und Harry Silvers genial ab. Hippie Death Cult spielen wie in einem Rausch. Heute Abend auch total klasse abgemischt hier im QKaff. Durch die kleine Location ist es noch einmal intensiver als im letzten Jahr auf dem Labelfestival von Heavy Psych Sounds Records. Das Trio spielt hier, wie ihr Song Red Giant, riesig auf. Der Toxic Annihilator (ein wahnsinniger Übersong) wird regelrecht mit voller Wucht an die Wand gespielt und die letzten Schatten / Shadows vertrieben.

Zwischendurch gibt es mal ein wenig Aufregung am Eingang. Das hat allerdings nichts mit dem zu tun, was hier beim Gig abläuft. Draußen hat es gewittert und stark geregnet. Hier geht es mit Hippie Death Cult wie im Sturm weiter. Klasse Mix aus Stoner und Doom. Der Abend bzw. der Tag gehört wahrlich zu den Better Days. Das hätte noch einige Zuschauer mehr verdient gehabt

Nach dem Gig werden noch ein paar Selfies mit der Band gemacht und sich ausdrücklich für das tolle Konzert hier bedankt. Noch einiges am Merchstand mitgenommen. Wir verabschieden uns von der netten Band dann recht spät und ab geht es über die Autobahn, wo Hippie Death Cult noch einiges nachwirken.

