Sleep Theory: haben neue Single „Stuck In My Head“ veröffentlicht

Die vierköpfige Band Sleep Theory – Sänger Cullen Moore, Gitarrist Daniel Pruitt, Bassist Paolo Vergara und Schlagzeuger Ben Pruitt – war eine der größten US-Rock Erfolgsgeschichten des vergangenen Jahres, und auch 2024 hat sich als genauso groß für das Quartett erwiesen:

Nach der Veröffentlichung der Paper Hearts EP über Epitaph im letzten Jahr haben Sleep Theory es geschafft, weltweit über 120 Millionen Streams anzuhäufen, wobei sie konstant 3 Millionen Streams pro Woche erreichen. Sie haben auf der Hauptbühne großer Festivals gespielt, wo sie schnell zu einer der gefragtesten Bands im Line-Up wurden. Sie gingen mit Shinedown und Beartooth auf Tour, erreichten zwei Top-10-Radiosingles, einen Top-5-Hit mit ihrem Song Fallout, hatten zahlreiche virale Highlights in den sozialen Medien und begannen mit der Arbeit an einem kompletten Album.

Gestern veröffentlichten sie das Musikvideo zu ihrer brandneuen Single Stuck In My Head, die auf SiriusXM’s Octane Premiere feierte.

Der Ohrwurm überzeugt mit einem unvergesslichen, herzzerreißenden Refrain und einem treibenden melodischen Riff.

„Wir sind überglücklich, unsere neue Single Stuck In My Head mit euch allen zu teilen“, kommentiert die Band. „Dieser Song ist etwas ganz Besonderes für uns – er fängt die Essenz unserer Reise und die Emotionen ein, die wir auf diesem Weg erlebt haben. Das Video fühlt sich wie der nächste Schritt für uns an und zeigt unsere Entwicklung sowohl musikalisch als auch visuell. Wir können es kaum erwarten, dass ihr dieses nächste Kapitel von Sleep Theory mit uns erlebt.“

Seit ihrem Auftauchen in der Szene sind Sleep Theory von Erfolg zu Erfolg geeilt. Die Band wurde von Loudwire für ihre Fähigkeit gelobt, „den Arena-Rock und Nu-Metal der 2000er Jahre mit ihrem hymnischen, metallisch angehauchten Sound für die Zukunft zu adaptieren, der jeden Fan von Linkin Park und Co. ansprechen würde. Sleep Theorys mitreißende, emotionale und entwaffnende Single Numb ist alles, was ein Radio-Rock-Fan sich wünschen kann.“

In der Presse wurde über die Band unter anderem von Alternative Press, American Songwriter, Billboard, Celebrity Access, Forbes, idobi, Men’s Journal, Revolver und VOA berichtet, und die Band wurde auch von SiriusXM’s Octane hoch gelobt. Sie tourten mit allen möglichen Bands von Shinedown über Set It Off bis Beartooth, teilten die Bühne mit I Prevail und Falling In Reverse und traten bei Louder Than Life, Welcome To Rockville, Rock Fest, ShipRocked und Point Fest auf. Sie zählen auch Jellyroll und David Draiman von Disturbed zu ihren Fans. Sleep Theory sind die Aushängeschilder der Jahre 2023 und 2024 – und sie haben das Jahr 2025 fest im Blick.

