Interview mit Iotunn im Rahmen ihrer Kinship Tour 2025

Artist: Iotunn

Herkunft: Farö und Dänemark

Genre: Progressive Metal

Bandmitglieder:

Gesang – Jón Aldará

Gitarre – Jesper Gräs

Gitarre – Jens Nicolai Gräs

Bass – Eskil Rask

Drums – Björn Wind Andersen

Als wir vor ein paar Tagen zum Konzert von Iotunn in Kolding waren (Bericht hier) hatte ich Gelegenheit, vor der Show mit Jesper, Jens Nicolai (Brüder, Gitarristen und Songschreiber) und mit Eskil (Bass) ein kurzes Interview zu führen. Dabei ging es hauptsächlich um den Erfolg ihrer aktuellen Platte Kinship (Review hier), die auch abends hauptsächlich auf der Setlist wiederzufinden war.

Time For Metal / Kay

Vielen Dank für eure Zeit so kurz vor dem Auftritt.

Iotunn / Jesper

Ja, es passt jetzt gut. Danach müssen wir noch essen und uns etwas vorbereiten.

Time For Metal / Kay

Sehr gut. Während wir quatschen, könnt ihr ja schon die Platten signieren, dann brauchen wir die zum Konzert nicht mitzubringen. Letztes Jahr um diese Zeit waren wir ja zusammen auf der 70000 Tons Of Metal Cruise. Wollt ihr noch mal hin?

Iotunn / Jesper

Ja, schon gerne, vielleicht klappt es 2026 oder 2027.

Time For Metal / Kay

Okay, das ist doch gut. Wir wollen auch noch mal mit. Erst war dieses Jahr geplant, aber da ist dann was dazwischengekommen. Aber wir wollen jetzt über euer Erfolgsalbum Kinship reden.

Iotunn / Jesper

Ok, was willst du wissen?

Time For Metal / Kay

Wann habt ihr mit dem neuen Album angefangen? Letztes Jahr erst oder bereits früher?

Iotunn / Jesper

Mit dem Album haben wir genaugenommen bereits vor der Veröffentlichung von Access All Worlds gestartet. Also nicht ganz, aber die Gitarrenaufnahmen waren schon früh da. Und aus der Zeit stammt auch der cleane Gitarrenpart am Anfang von Kinship Elegiac (erster Song von Kinship). Den haben wir bereits über Jahre hinweg gehabt und dann weiter damit gearbeitet.

Time For Metal / Kay

Ok, also sind die Sachen, sagen wir mal, nicht einfach so entstanden im Studio, sondern existieren schon länger.

Iotunn / Jens Nicolai

Ja, genau, alles, was wir machen, wird digital gesammelt, und wir haben viele Backups gemacht, damit wir nichts verlieren. Das teilen wir in Kategorien ein, wie bei einer Ampel. Rot für nicht zu gebrauchen, gelb, mal sehen, sind schon nah an rot, aber vielleicht ist doch noch was Brauchbares dabei und grün, sind die besten Ideen, die wir als tragfähig bezeichnen – etwa große Outros oder Hauptideen. Also, wie du siehst, gehen einige Ideen weit zurück. Manche Ideen verbinden die unterschiedlichen Stücke, fügen sich ein oder bringen neue Ansätze.

Iotunn / Jens Nicolai

Wir sind immer offen, Ideen neu zu betrachten, um zu sehen, ob wir damals etwas übersehen haben.

Time For Metal / Kay

Das ist ja eine gute Einteilung und nichts, bis auf die roten Aufnahmen, kommt weg. Das ist ja vielleicht mal ein Fundus, der in Jahrzehnten für Aufsehen sorgt. Wenn ihr berühmt seid, dann könnt ihr ein Album mit frühen Ideen veröffentlichen. Interessant. Manche alten Bands, wie Pink Floyd, nehmen alte Songs wieder auf, die sie nicht veröffentlicht haben. Vielleicht könntet ihr all eure Outtakes sammeln und in 45 oder 50 Jahren veröffentlichen?

Iotunn / Jens Nicolai

Vielleicht, wenn wir so lange durchhalten.

Time For Metal / Kay

Okay. Habt ihr damit gerechnet, dass das Kinship-Album so erfolgreich sein wird?

Iotunn / Jesper

Ja, als wir das Album aufgenommen haben, hatte ich bereits ein gutes Gefühl, besonders mit dem finalen Master, da kam schon der Gedanke, dass es etwas Großes wird.

Iotunn / Jens Nicolai

Ja, genau, das Gefühl hatte ich auch.

Iotunn / Eskil

Auch ich bin da mit gutem Gefühl unterwegs gewesen. Es war einfach da, die Sicherheit, dass es gut ist.

Time For Metal / Kay

Die Kritiken sind beeindruckend. Ich weiß nicht, wie viele Länder … Aber in den Magazinen wie Metal Hammer bekommt ihr überall Top-Bewertungen. Auch bei uns gab es eine 10 von 10.

Iotunn / Jens Nicolai

Ja. Das hätten wir so schnell auch nicht erwartet.

Iotunn / Jesper

Aber es ist schon ein gutes Gefühl, wenn das, was man macht, so positiv aufgenommen wird.

Time For Metal / Kay

Es ist einfach großartig.

Iotunn / Jesper

Ich glaube ja, ich meine, das Album hat es in die Charts geschafft – auch in der Schweiz.

Time For Metal / Kay

In der Schweiz?

Iotunn / Jesper

Ja, auch da. Platz 54, wenn ich mich recht erinnere. Wir haben es mit einer Metalplatte geschafft. Wir sind in den Top 100 in Deutschland gelandet, und auch in Dänemark und Seoul – das ist mit Access All Worlds nicht passiert. Da sind wir schon stolz drauf.

Time For Metal / Kay

Ja. Das ist schon krass. Sehen die Verkaufszahlen auch monetär gut für euch aus?

Iotunn / Jesper

Die Verkaufszahlen kommen noch an, da wissen wir noch nichts Genaues.

Time For Metal / Kay

Okay, verstanden, über Geld wollen wir auch nicht reden.

Iotunn / Jesper

Ich denke, wir haben uns ziemlich gut verkauft.

Time For Metal / Kay

Kommen wir zur derzeit laufenden Tour. Ihr habt sie jetzt sehr kurzgehalten – nur drei Auftritte in Dänemark.

Iotunn / Jesper

Ja, das stimmt. Mehr war nicht zu machen, erst mal. Aber es war schon schön, die ganzen Leute zu sehen und den Erfolg zu genießen.

Time For Metal / Kay

Nächstes Jahr kommt ihr auch nach Deutschland, oder? Wacken hab ich bereits gesehen.

Iotunn / Jesper

Wacken und das Summer Breeze sind zunächst auf dem Festivalzettel.

Time For Metal / Kay

Summer Breeze ist leider zu weit weg von uns, aber Wacken steht auf dem Programm. Da sehen wir uns dann. Da hoffe ich doch, dass es nicht so spät ist. Werde auf jeden Fall versuchen, da zu sein, und zu früh wäre ja für euch auch nicht so gut. Der Auftritt wirkt mehr, wenn es dunkler ist.

Iotunn / Jesper

Ja, wir hoffen auf so etwas wie neun Uhr abends.

Time For Metal / Kay

Ja, das wäre okay und dann auf der Hauptbühne, Faster, Harder oder Louder.

Iotunn / Eskil

Ja, das wäre toll, aber wohl eher noch illusorisch.

Time For Metal / Kay

Aber es ist auf jeden Fall ein großartiges Erlebnis. Und im Herbst seid ihr noch in der Hamburger Markthalle. Wie heißt es noch gleich?

Time For Metal / Maren

Metal Forces, findet im September statt.

Time For Metal / Kay

Lass uns noch mal zurück zu Kinship gehen. Der erste Song, zumindest das Gitarrenintro von euch, ist auf Facebook zu sehen gewesen. Eure Gitarrenarbeit ist schon eindrucksvoll. Und dann entwickelt sich der Track zu einem 13-minütigen Epos. Zuerst dachte ich, das sind mehrere Songs. Aber getäuscht. Wer hatte die Idee dazu?

Iotunn / Jesper

Das war ich. Glaube ich. Wir haben aber insgesamt an diesem Song vielleicht vier Jahre gearbeitet oder so.

Iotunn / Jens Nicolai

Die Basis war, denke ich, ziemlich gut und das schon seit Jahren. Der Song ist stark vom Soundtrack zu Interstellar (Film) inspiriert. Man kann das in den Orgel-Arrangements hören. Und dann haben wir die Atmosphäre verstärkt. Der nächste Abschnitt baut darauf auf, und wir haben dieselben Akkorde verwendet. Alles ist in A-Moll gehalten, was diesen Eindruck verstärkt. Später haben wir alles zusammengefügt. Es gibt dann noch einen Breakdown, der sehr hippiehaft und erdend ist. Schon ein Epos.

Time For Metal / Kay

Der Track hat sich sehr schnell zu einem meiner Favoriten gemausert. Meine Jahres-Playlist bei Spotify zeigt das an. Iotunn ist weit oben und Kinship Elegiac auch. Er hat eine Menge verschiedener Vibes, Rhythmen, Breaks und alles Mögliche. Das macht ihn zu einem großartigen Song. Ich liebe lange Songs, lange Tracks, und dieser ist sehr beeindruckend.

Iotunn / Jens Nicolai

Ja, ja, absolut. Freut mich, dass er dir gefällt.

Time For Metal / Kay

Aber auch Iridiscent Way ist großartig. Es ist schwer, das Wort auszusprechen, aber diese akustische Version ist klasse. Soll es davon noch mehr geben? In etwa wie bei Sonata Arctica, die haben ja viele ihrer Songs umarrangiert.

Iotunn / Jens Nicolai

Vielleicht, ja. Nicht jetzt, aber die Idee ist schon da, wenn auch eher mit neuen Songs. Das Umarrangieren ist schon aufwendig und Songs wirken dann ggf. nicht mehr so wie in der ursprünglichen Fassung.

Iotunn / Jesper

Wir haben da schon Gedanken zu und es macht auch wirklich Spaß. Ich denke, wir könnten das in Zukunft weiter ausbauen.

Iotunn / Jens Nicolai

Es ist noch irgendwo im Hinterkopf, und wir lieben diese akustischen Interpretationen. Was ich dazu sagen kann, ist, dass wir viele akustische Ideen haben. Aber das nächste Album wird wieder wie die ersten beiden sein – Progressive Metal, der einer klaren Richtung folgt. Ich habe da schon Ideen, die müssen aber erst noch besprochen werden.

Time For Metal / Kay

Sehr gut, freu mich darauf, in Zukunft mehr von euch zu hören.

Iotunn / Jens Nicolai

Wir sind beim Songwriting schon ziemlich weit. Wir machen wenig Pause.

Time For Metal / Kay

Inwieweit sind da die anderen Bandmitglieder involviert? Oder gebt ihr alles vor?

Iotunn / Jens Nicolai

Wir stellen unsere Sachen vor, dann haben wir natürlich Ideen dazu, aber wir überlassen dann die Parts dem jeweiligen Akteur.

Time For Metal / Kay

Was sagt der Bassist dazu?

Iotunn / Eskill

Ja. Die Anfänge sind da und dann schaue ich zum Beispiel, was da passen könnte und spiele es ein. Ich kann mich so mit einbringen. Björn (Wind Andersen Drummer bei Iotunn) macht das ähnlich.

Iotunn / Jens Nicolai

Ja, wir starten mit Ideen, die Jesper und ich sammeln, und arbeiten sie aus. Dann bringen wir die Ideen zusammen, damit ein kompletter Song entsteht. Wir fügen Bass, Drums und Gesang hinzu und präsentieren das dann den anderen. Wir programmieren keine Instrumente oder Vocals einfach am Computer, sondern nehmen alles direkt auf. Dazu treffen wir uns dann. Natürlich haben wir unsere Ideen, aber es fühlt sich organischer an, wenn wir es so machen. Jeder bringt etwas Eigenes ein.

Time For Metal / Kay

Und Jón liefert die Lyrics.

Iotunn / Jesper

Ja, das war diesmal so. Bei Access All Areas kam Jón nach Kopenhagen und sagte: Hier ist die Storyline. Dann gab es einige Diskussionen über einige Songtexte, aber letztendlich ist es das geworden, was es sollte.

Time For Metal / Kay

Ich glaube auch, dass das eine nicht ohne das andere geht. Die Musik und die Texte müssen schon zusammenpassen. Also erst Musik, dann Texte oder es existiert ein Text und dann wird dazu die Musik gemacht, vielleicht aus grünen Samples.

Iotunn / Jesper

Oder wir reden manchmal nicht genug darüber, aber schreiben die Texte immer zusammen, während wir die Musik hören.

Iotunn / Eskill

Die Worte müssen zur Musik sprechen und die Musik muss das ausdrücken, worum es in den Texten geht. Es geht also darum, die Songs instrumentell zu verstehen und umzusetzen.

Time For Metal / Kay

Für mich ist es oftmals schwierig, das zu verstehen. Meist sind keine Texte bei den Vorabstreams und ich kann nicht immer alles verstehen. Später findet man das im Netz oder es ist auf der Platte zu finden. Somit kam ich erst später darauf, dass es inhaltlich bei Kinship um einen Mann eines Stammes geht und seinen Weg in der Geschichte.

Iotunn / Jens Nicolai

Genau, eigentlich um das Sein. In diesem Fall um sein Leben, die Reise, die er macht. Es ist natürlich fiktiv, aber schon um den Kern, was wirklich im Wesentlichen menschlich ist, sozial und wie wir Menschen leben wollen. Aber es ist schwer, das zu erklären. Es ist ein Prozess. Es geht darum, die menschliche Natur zu verstehen. Es ist wie eine Reise zurück in die prähistorische Zeit, aber nicht in böse Zeiten, sondern eigentlich in einer ganz normalen Zeit.

Time For Metal / Kay

Ja, ich habe das ähnlich verstanden, auch wenn die Begleitschreiben der Plattenfirmen das nicht immer so direkt wiedergeben. Ist manchmal diffus. Gebt ihr Informationen weiter und lest dann, was veröffentlicht wird?

Iotunn / Jesper

Ja, wir schreiben eine Menge Dinge, aber sie fügen auch Sachen hinzu. Wir lesen das nicht mehr gegen.

Time For Metal / Kay

Okay, wir bekommen die Informationen von der Plattenfirma und müssen erst mal damit leben. Meist passt es.

Wenn ihr später spielt, sind ja einige Songs von Kinship dabei. Ich hab schon mal bei Setlist FM geschaut. Spielt ihr die Songs wie auf dem Album, oder ist Platz für Improvisationen?

Iotunn / Jesper

Wow, wir sind bereits bei Setlist FM gelistet. Wir bleiben schon dicht beim Original. Ich komponiere meine Soloparts sehr klassisch und so weiß ich genau, was passiert. In einigen Ausnahmen weiche ich schon mal ab.

Iotunn / Jens Nicolai

Ist ähnlich bei mir. Manchmal funktioniert auch etwas anderes gut und das ist manchmal abweichend zur Platte, aber im Großen und Ganzen bleiben wir dem Original nahe.

Iotunn / Eskill

Aber danach, wenn die Musik veröffentlicht ist, dann möchte ich ein bisschen Abwechslung hereinbringen. Nichts Wesentliches, aber schon mal was probieren.

Time For Metal / Kay

Es ist okay, das ist fast wie auf dem Album ist, also freue ich mich einfach darauf, es live zu hören und das etwas lauter.

Iotunn / Jesper

Es wird sicherlich lauter.

Time For Metal / Kay

Und sicherlich ordentliches helles Licht für meine Fotos …

Iotunn / Jesper

Ja. Jetzt wird es großartig mit dem Licht. Viel helles Licht, nein Scherz. Eher rot, blutrot und blau.

Time For Metal / Kay

Ich werde sehen, aber meist ist was Brauchbares dabei. Vielen Dank erst mal für die Zeit mit euch. Während wir hier geredet haben, sind ja alle Sachen unterschrieben worden. Wir gehen jetzt erstmal zurück und sind dann später wieder da. Ich wünsche euch einen tollen Abend und nochmals vielen Dank.

Iotunn / Jens Nicolai

Gerne doch und bis später vor der Bühne und danach beim Merch.

Das anschließende Konzert war grandios, wie ihr hier lesen könnt.