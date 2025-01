Jinjer: beeindrucken mit intensivem Titeltrack „Duél”

Die ukrainischen Progressive Groove Metal-Ikonen Jinjer gelten als eine der spannendsten Bands im Modern Metal! Am Freitag, dem 7. Februar, erscheint nun endlich Duél, das mit Spannung erwartete neue Studioalbum des Quartetts, über Napalm Records. Mit Duél sind Jinjer auf dem besten Weg, neue Maßstäbe zu setzen, und die Erfolge der hochgelobten Vorgänger noch zu übertreffen. Nach den mitreißenden Singles Someone’s Daughter, Rogue, Kafka und Green Serpent entfesseln Jinjer mit ihrer fünften Single, dem Titeltrack Duél, einen mitreißenden Sturm technischer Virtuosität. Der komplexe, kraftvolle Song unterstreicht die unvergleichliche künstlerische Raffinesse der Band und baut auf die bereits über sechs Millionen plattformübergreifenden Streams der bisherigen Singles auf.

Nach der Veröffentlichung ihres chartstürmenden Studioalbums Wallflowers (2021), das von Kerrang! (UK) als „… eine der besten – und wichtigsten – Metal-Veröffentlichungen des Jahres 2021“ und vom New Noise Magazine (US) als „ein progressives Meisterwerk“ gefeiert wurde, eroberte das Quartett die Bühnen der größten europäischen Festivals, wie etwa Wacken, Download und Rock Am Ring, um nur einige zu nennen.

Mit Duél werden Jinjer ihrem Ruf als absolute Ausnahmeband erneut gerecht. Das Album umfasst elf Tracks voller technischer Grooves, progressiv drückender Passagen und kompromissloser Vocals. Songs wie Rogue, Green Serpent und Dark Bile stehen mit ihren brutalen und heftigen Breakdowns stellvertretend dafür. Fans von Ausnahmesängerin Tatiana Shmayluk kommen voll auf ihre Kosten, denn Tracks wie etwa der Opener Tantrum zeigen die volle Bandbreite der herausragenden Stimmgewalt der Frontfrau. Jinjer präsentieren sich auf Duél wütender als je zuvor. Fast Draw ist ein wildes Death Metal-Biest mit groovenden Drums von Vlad Ulasevich, Roman Ibramkhalilovs einzigartigen Riffs und Eugene Abdukhanovs Bassspiel und zeigt, was das Quartett am besten kann: brillanten innovativen Modern Metal.

Jinjer live 2025

06.02.2025 AE – Dubai / P7 Arena

08.02.2025 IN – Bangalore / Bangalore Open Air

10.02.2025 TH – Bangkok / The Street Hall

12.02.2025 JP – Tokyo / ReNY Alpha

13.02.2025 JP – Osaka / Meta Valley

14.02.2025 JP – Aichi / ReNY Limited

15.02.2025 KR – Seoul / Musinsa Garage

16.02.2025 TW – Taipei / Legacy

18.02.2025 PH – Manila / SM Sky Dome

21.02.2025 AU – Brisbane / Fortitude Music Hall **

23.02.2025 AU – Sydney / Hordern Pavilion **

25.02.2025 AU – Melbourne / Festival Hall **

26.02.2025 AU – Adelaide / Hindley St Music Hall **

28.02.2025 AU – Fremantle / Metropolis Fremantle **

02.03.2025 NZ – Wellington / Meow Nut

03.03.2025 NZ – Auckland / Powerstation

06.03.2025 CN – Guangzhou / Mao Live House

07.03.2025 CN – Beijing / Omni Space

08.03.2025 CN – Shanghai / Modern Sky Lab

** plus support: Kittie

08.05.2025 US – Columbus, OH / Sonic Temple

16.05.2025 US – Daytona Beach, FL / Welcome To Rockville

01.06.2025 LV – Riga / Palladium

02.06.2025 EE – Tallinn / Noblessner Foundry

03.06.2025 LT – Wilna / Compesa Hall

05.06.2025 SE – Sölvesborg / Sweden Rock

06.06.2025 PL – Danzig / Mystic Festival

07.06.2025 DE – Nürburg / Rock am Ring

08.06.2025 DE – Nürnberg / Rock im Park

10.06.2025 SI – Ljubljana / Mediacenter

12.06.2025 AT – Wien / Nova Rock Festival

13.06.2025 FI – Hyvinkää / Rock Fest

14.06.2025 CH – Interlaken / Greenfield Festival

15.06.2025 UK – Donington Park / Download Festival

17.06.2025 BG – Sofia / Maimunarnika

19.06.2025 FR – Clisson / Hellfest

20.06.2025 BE – Dessel / Graspop Metal Meeting

22.06.2025 IT – Mailand / Dissonance Fest

25.06.2025 ES – Viveiro / Resurrection Fest

26.06.2025 NL – Ysselsteyn / Jera On Air

28.06.2025 NO – Oslo / Tons Of Rock

29.06.2025 PT – Lissabon / Evil Live Festival

02.07.2025 DK – Roskilde / Roskilde Festival

… to be continued …

