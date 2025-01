Prog Metal Mania Festival: feiert am 2. & 3. Mai sein Debüt im Münchner Backstage

Mit einer aufregenden Mischung aus etablierten Größen und aufstrebenden, jungen Bands gibt das Prog Metal Mania Festival am 2. und 3. Mai sein Debüt im Münchner Backstage, und entwickelt sich schon jetzt zu einem Pflichttermin für Progressive Rock- und Metal- Fans aus Deutschland und darüber hinaus.

Das 2025 erstmals stattfindende Event wartet mit 13 Bands und einem Special Guest auf, die aus Schweden, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Griechenland, Italien und dem Libanon kommen. Jede von ihnen hat etwas Besonderes aus dem breiten Prog, Metal & Mania Spektrum im Gepäck: Sie verzaubern mit wunderschönen Melodien und virtuosem Spiel, lassen die Herzen dank komplexer Rhythmen und ausdrucksstarkem Gesang höherschlagen, oder reißen ihre Zuhörer durch energiegeladene Riffs und epische Songstrukturen mit. Die meisten von ihnen haben noch nie in der bayerischen Landeshauptstadt gespielt, oder waren bisher nur selten in Süddeutschland zu Gast.

Die offizielle Prog Metal Mania Playlist gibt einen ersten Einblick über die Vielfalt der auftretenden Bands: https://spoti.fi/4aqkF9p

Nachdem die Organisatoren bereits im letzten Jahr das komplette Line-Up durch Guessing Games auf ihren Social Media-Kanälen bekannt gegeben haben, folgt nun die Tagesaufteilung:

Freitag, 2. Mai 2025 – Einlass 13:00 Uhr, Bühnenzeiten 13:30 – 23:30 Uhr

• Disillusion

• Obsidious

• F.K.Ü.

• Vulkan

• Loch Vostok

• Ihlo

• Jester’s Tears

Samstag, 3. Mai 2025 – Einlass 12:30 Uhr, Bühnenzeiten 13:00 – 23:30 Uhr

• Scar Symmetry

• Poem

• Xaon

• Turbulence

• Aeons

• Soulsplitter

• John Macaluso (Solo-Drum-Show)

Tagestickets sind ab sofort an dieser Stelle erhältlich!

Über den Veranstaltungsort:

Das Backstage liegt im Herzen Münchens und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen, da sich die S-Bahn-Station Hirschgarten in unmittelbarer Nähe befindet. Ein kostenpflichtiger Parkplatz ist ebenfalls vorhanden, mehrere Hotels sind fußläufig erreichbar.

Da alle Konzerte auf einer Bühne stattfinden gibt es bei den Spielzeiten keine Überschneidungen. So haben Besucher zum einen die Möglichkeit jede Band wirklich zu erleben, und in den Pausen bleibt ausreichend Zeit für den regen Austausch mit anderen Prog Metal Maniacs im dazugehörigen Biergarten.

Über die Organisatoren:

Veranstalter: Mostly Metal Events & PR

Powered by Mostly Metal \m/ & The Progspace

Festival Artwork by Ryan T. Hancock

Prog Metal Mania online:

Website | Instagram | Facebook | Linktree