Vanden Plas: kündigen Tour an

Nach der von Presse und Fans gleichermaßen hochgelobten aktuellen Veröffentlichung The Empyrean Equation Of The Long Lost Things kommt jetzt die Tour zur Platte mit allen Highlights zum 40-jährigen Bandjubiläum!

Vanden Plas Tourdaten:

07.03. Verviers (BE) – Spirit of 66

08.03. Zoetermeer (NL) – Poppodium Boerderij

14.03 Bonn – Harmonie

15.03. Pirmasens – Z1 Live-Musikclub

16.03 Dortmund – Musiktheater Piano

22.03. Heerlen (NL) – NIEUWE NOR

23.03 Hamburg – Logo

12.04. Reichenbach – Art Rock Festival

07.05. Décines (FR) – École Décibel Musique

08.05. Fréjus (FR) – Monster’S Art

09.05. Verona (IT) – Isola Rock

10.05. Pratteln (CH) – Z7 Konzertfabrik

23.05. Mannheim – 7er Club

05.09. Atlanta (USA) – Prog Power USA

14.09. Raismes (FR) – Raismes Fest

03.10. Kaiserslautern – Kammgarn

10.10 St. Maurice (CH) – Manoir Pub

11.10. Grenoble (FR) – L’Ampérage

12.10. Marseille (FR) – Cherrydon

weitere Shows in Arbeit

Tickets:

https://www.vandenplas.de/tour-dates