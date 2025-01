20 Jahre Sound Of Liberation präsentiert: Sol Sonic Ride Part II am 28.06.2025 in Wiesbaden

In diesem Jahr feiern Sound Of Liberation (Desertfest Berlin, Up In Smoke, Keep It Low, Lazy Bones Fest), Booking-Agentur für einige der besten Bands der Rockszene (Brant Bjork Trio, Yawning Man, Slomosa, Greenleaf und viele mehr) sowie mittlerweile auch Plattenlabel von Bands wie Ruff Majik, Kant und weiteren, ihr 20-jähriges Firmen-Jubiläum!



Um zwei Jahrzehnte bester harter Riffs zu feiern, wird Sound Of Liberation im Laufe diesen Jahres mehrere Events veranstalten. Los geht es am 29.03.2025 mit einem eintägigen Festival, dem bereits angekündigten Sol Sonic Ride Cologne feat. Colour Haze, 1000Mods, Slomosa, My Sleeping Karma, Greenleaf und vielen weiteren Szene-Acts. Nun haben Sol den zweiten Teil ihres Sol Sonic Rides bekannt gegeben, das am 28.06.2025 im Schlachthof in Wiesbaden stattfinden wird! Das exzellente Line-Up in Wiesbaden entnehmt ihr dem Plakat auf der linken Seite.

Matte Vandeven, CEO von Sound Of Liberation, kommentierte kürzlich:

„Liebe Freunde, Fans, Partner,

nach den sehr schwierigen letzten Jahren sind wir mehr als dankbar und glücklich, unseren 20. Firmengeburtstag feiern zu können. Da wir nicht alle unsere geliebten Bands an einem Tag präsentieren können, planen wir weitere Veranstaltungen für das Jahr 2025.

Eine große Umarmung geht an mein großartiges Team (alle aktuellen und ehemaligen Mitglieder), ohne euch wäre das alles nicht möglich! Vielen Dank an alle Fans und Heavy-Rock-Liebhaber für eure Unterstützung im Laufe der Jahre! Hoffentlich dürfen wir euch bei unseren kommenden Sol Sonic Rides begrüßen.“