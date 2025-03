Verlosung: einmal 2 Tickets für die „The Art Of Destruction“ Kinopremiere am 06.03.2025 im Berliner CineStar Cubix

Time For Metal und Napalm Records gratulieren aus Wolfgang aus Löwenberger Land zu zwei Tickets für die The Art Of Destruction Kinopremiere am 06.03.2025 in Berlin. Dabei werden Destruction und die Filmemacher persönlich vor Ort sein. Sichert euch jetzt eure Tickets HIER!

The Art Of Destruction – Die einzigartige Musikdoku über die legendäre Thrash Metal Band Destruction feiert am 06.03.2025 im Berliner CineStar Cubix am Alexanderplatz Weltpremiere. In Anwesenheit der Thrash Metal-Legenden Destruction und der Filmemacher Ili Jelusic und Denise Dörner, mit Q & A, Filmgespräch, Meet & Greet und Autogramm-Stunde.