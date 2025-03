Embrional: veröffentlichen Lyric-Video für neuen Track „Obliteration Rites“

Das polnische Death -Metal-Ensemble Embrional (bestehend aus Mitgliedern von Azarath, Ex-Furia und Ex-Christ Agony) präsentiert die neue Single Obliteration Rites in einem Lyric-Video. Der Song ist ein Vorgeschmack auf das dritte Studioalbum Inherited Tendencies For Self-Destruction, das am 21. März über Agonia Records veröffentlicht wird.

Seht euch das Lyric-Video zu Obliteration Rites hier an:

Das vierte Album von Embrional stellt ein neues Kapitel für die vierköpfige Band aus Gliwice dar. Die Kompositionen verfolgen einen neuen Ansatz, vom Schreiben über die Aufnahme bis hin zur Eigenproduktion durch den Sänger Skullripper von Azarath. Das Schlagzeug und die Gitarren klingen natürlich und weiträumig, da sie im atmosphärischen Piekło Niebo Studio in Zusammenarbeit mit Ataman Tolovy aufgenommen wurden. Kombiniert mit knackigen Growls, hämmernden Bässen und tremolierenden Gitarrensoli – aufgenommen in den Panzer Studios – wird das Klangarrangement erdrückend und düster, überlagert von peinigenden Ausbrüchen, die auch vor atmosphärischen Momenten während der fast 40-minütigen Laufzeit des Albums nicht Halt machen. Produktionstechnisch wurde der Longplayer durch den Einsatz von technischen Elementen und einer ausgewogenen Menge an Samples abwechslungsreich gestaltet, die die Härte des Albums noch verstärken. Haldor Grunberg kümmerte sich um das Mixing und Mastering bei Satanic Audio (Behemoth, Azarath, Pestilence). Maciej Kamuda malte das Coverartwork und Maciej Mutwil porträtierte die Band fotografisch.

„We are very pleased with the album“, kommentiert die Band. „Our sound signature matured and stands out from our earlier offerings. In conscious avail of our past experience, the compositions and production undergone a deliberate treatment, unheard in Embrional’s music before.“

Inherited Tendencies For Self-Destruction – Trackliste:

1. Choirs Of Apocalypse (Intro)

2. The World Deserves Self-Destruction

3. Inspiration To Slay

4. Seduced By The Lies

5. Lies Of God

6. The Shrine Of Collapse

7. Suicide Journey

8. Purified By Death

9. Sadistic Desire

10. Extinction (Outro)

11. Obliteration Rites

(Vollansicht hier im Time For Metal Release-Kalender)

Verfügbare Formate: CD/LP/MC/Digital

Merch: T-Shirt

Pre-Order Inherited Tendencies For Self-Destruction: https://embrional.agoniarecords.com/

Pre-Save Inherited Tendencies For Self-Destruction: https://orcd.co/arcd281

Embrional Besetzung:

Skullripper – Gesang, Gitarren

Darek Młody – Schlagzeug

Marek – Gitarren

Armagog – Bass

