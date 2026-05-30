Jayler: haben Debütalbum „Voices Unheard“ und neue Single „Hate To See It End“ samt Musikvideo veröffentlicht

Jayler, die rasant aufstrebende britische Rockband, die eine neue Generation von Rockfans begeistert, hat ihre kraftvolle neue Single samt Video Hate To See It End veröffentlicht. Der Song stammt aus dem Debütalbum Voices Unheard, das bereits jetzt als eine der wichtigsten neuen Rockveröffentlichungen des Jahres 2026 gefeiert wird. Mit der Seele und dem unverwechselbaren Spirit des Classic Rock, kombiniert mit der Dringlichkeit und Emotionalität einer neuen Generation, ist Voices Unheard über Silver Lining Music erschienen.

“Hate To See It End is about that moment you feel something slipping through your hands… when you know it matters, but you can’t stop it. It’s raw, it’s honest – and it’s about not following the crowd when everything in you says go your own way” – Jayler

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