Flotsam And Jetsam: teilen „Rats In The Temple“ + Video

Die Thrash-Legenden Flotsam And Jetsam öffnen endlich die Pforten zu ihrem neuen Album Rats In The Temple, das am 28. August 2026 über Napalm Records erscheint. Als ersten Einblick teilen sie den Titeltrack, ein schauriger Hit voller mitreißender Gitarren, donnernder Drums und dem erhabenen Heulen von Frontmann Eric A.K. Knutson. Auch nach vier bahnbrechenden Jahrzehnten im Musikgeschäft, zahllosen Welttourneen und 15 genreprägenden Alben bleiben Flotsam And Jetsam präzise!

Eric A.K. Knutson über Rats In The Temple:

„Wir freuen uns, die erste Single des Albums zu veröffentlichen, bei der es sich passenderweise um den Titeltrack Rats In The Temple handelt! Dieser Song hat viel zu sagen und wir hoffen, dass die Fans ihn genauso lieben wie wir. Es ist potenziell einer der technisch anspruchsvollsten Songs, die Flotsam And Jetsam je aufgenommen haben, und wir freuen uns auch schon, ihn live zu spielen!“

Die Thrash-Metal-Pioniere Flotsam And Jetsam sind zurück: Bekannt für ihre explosive Mischung aus rasendem Thrash und mitreißendem Power Metal, präsentiert die Band mit Rats In The Temple ihr neues Juwel – ihr Debüt bei Napalm Records erscheint am 28. August 2026. Mit Klassikern wie dem von Kerrang! gefeierten Doomsday For The Deceiver (1986), No Place For Disgrace (1988) und Cuatro (1992) sind Flotsam And Jetsam längst ein Fixstern am Metal-Himmel. In den letzten Jahren untermauerten sie ihre eindrucksvolle Wiedergeburt mit erfolgreichen Releases wie The End Of Chaos (2019), Blood In The Water (2021) und I Am the Weapon (2024). Nach fast vier Jahrzehnten auf der Bühne, unzähligen Welttourneen und Auftritten bei renommierten Festivals wie Wacken, Graspop, Bloodstock, Alcatraz und Rock Hard Festival haben sie ihren Sound bis zur Perfektion geschärft. Mit donnernden Blastbeats, sengenden Gitarren, epischen Streicherarrangements und dem unverkennbar eindringlichen Gesang von Frontmann A.K. Knutson entfesseln sie eine Klanggewalt, die ihresgleichen sucht.

Frontmann Eric A.K. Knutson über das Album:

„Dieses Album ist ein BIEST, wirklich unsere beste Scheibe bisher!! Tut euch einen Gefallen. Dimmt das Licht, schnappt euch einen Drink, setzt Kopfhörer auf und dreht die Lautstärke voll auf. Ihr werdet es nicht bereuen!!!“

Rats In The Temple startet kraftvoll mit stadiontauglichen Hooks und schwindelerregender Präzision in Harvesting The Hate und Damnation, bevor Absolution tief in virtuosen Thrash eintaucht. Das legendäre Gitarrenduo Michael Gilbert und Steve Conley zeichnet in Blame The Knife und Rats In The Temple lebhafte, unheilvolle Klangbilder, während The Ghost Behind My Door und First On The Spike ihre instrumentale Klasse eindrucksvoll unter Beweis stellen – eine Verschmelzung aus der Essenz der ersten Thrash-Welle und moderner, hämmernder Intensität. The Edge Of Nowhere baut eine unaufhaltsame Spannung auf, die schließlich in Last Rites entladen wird. Im Zentrum der Antikriegshymne A Taste For War steht das ikonische Rhythmusgespann aus Schlagzeuger Ken Mary und Bassist Bill Bodily, deren präzise Synkopen Bilder von marschierenden Stiefeln und rollenden Panzern heraufbeschwören. Mit Her Blood Your Pain bringen Flotsam And Jetsam kunstvolle, beinahe mittelalterlich anmutende Gitarrenharmonien ins Spiel, während Anthem For The Broken die Intensität weiter steigert und Going Down That Way mit drückenden Riffs und schonungsloser Ehrlichkeit trifft. Rats In The Temple bleibt über die gesamte Laufzeit hinweg fesselnd und öffnet die Türen zu zahlreichen, von Metal durchdrungenen Klangkammern – ein eindrucksvolles Zeugnis der stilistischen Vielfalt und Erfahrung dieser Ausnahmeband.

Wie Magma unter der Erdoberfläche brodelt auch das Feuer von Flotsam And Jetsam mit jeder verstreichenden Sekunde intensiver. Rats In The Temple ist der explosive Ausbruch – ein ebenso gewaltiges wie beeindruckendes Feuerwerk. Ob neue oder langjährige Fans: Es gibt kein Entkommen – Flotsam And Jetsam durchbrechen die Mauern.

Rats In The Temple Tracklist:

1. Harvesting The Hate

2. Damnation

3. Absolution

4. Blame The Knife

5. Rats In The Temple

6. The Ghost Behind My Door

7. First On The Spike

8. The Edge Of Nowhere

9. Last Rites

10. A Taste For War

11. Her Blood Your Pain

12. Anthem For The Broken

13. Not Going Down That Way

Rats In The Temple wird in den folgenden Formaten verfügbar sein:

2-LP Gatefold (White Label Edition), inkl. LP-sized Booklet – nur Napalm Mailorder

2-LP Gatefold (Splattered Vinyl), inkl. LP-sized Booklet – nur Napalm Mailorder

2-LP Gatefold (Solid Red), inkl. LP-sized Booklet – nur Napalm Mailorder

2-LP Gatefold (Black)

1-CD Digisleeve

Digital Album

Flotsam And Jetsam live 2026:

28.05.26 DE – Schönenberg / Iron Fest

30.05.26 DE – Essen / Turock

31.05.26 DE – Osnabrück / Bastard Club

03.06.26 BE – Kortrijk / DVG Club

04.06.26 DE – Siegburg / Kubana

05.06.26 NL – Zoetermeet / Boerderij

06.06.26 NL – Leeuwarden / Neushoorn

07.06.26 NL – Maastricht / South of Heaven Festival

28.–30.08.26 DK – Næstved / Næstved Metal Fest

30.09.26 AUS – Brisbane / Crowbar

1.10.26 AUS – Adelaide / Lion Arts

2.10.26 AUS – Melbourne / Max Watt’s

3.10.26 AUS – Sydney / Crowbar

27.–28.11.26 DE – Wangels / Metal Hammer Paradise

11.–12.12.26 NL – Eindhoven / Einhoven Metal Meeting

Flotsam And Jetsam sind:

Eric A.K. Knutson – Gesang

Michael Gilbert – Gitarre

Steve Conley – Gitarre

William Bodily – Bass

Ken Mary – Schlagzeug