Flotsam & Jetsam auf „I Am The Weapon Summer Tour“ am 27.08.2025 im Logo, Hamburg

Event: Flotsam & Jetsam – I Am The Weapon Summer Tour 2025

Bands: Flotsam & Jetsam, Lord Volture

Ort: Logo, Grindelallee 5, 20146 Hamburg

Datum: 27.08.2025

Kosten: VVK 28 € plus Gebühren, AK 38 €

Zuschauer: ca. 250

Genre: Heavy Metal, Thrash Metal, Speed Metal, Progressive Metal

Link: https://www.logohamburg.de/

Setlist Flotsam & Jetsam:

Hammerhead Iron Maiden Dreams Of Death Brace For Impact Primal Smoked Out A New Kind Of Hero I Live You Die The Walls Demolition Man Suffer The Masses She Took An Axe No Place For Disgrace Desecrator

Flotsam & Jetsam beehren die Hansestadt. Klar, dass bei dem Namen die üblichen Gesichter aus Hamburg und Umgebung an einem Mittwochabend ins altehrwürdige Logo, unweit des Bahnhofs Dammtor, pilgern. 19 Uhr Einlass, 20 Uhr Vorband, 21 Uhr Flotsam & Jetsam. Auf das Logo ist bezüglich der korrekten Anfangszeiten Verlass. Nachdem zunächst der Zulauf für den Opener eher überschaubar war, ist für den Hauptact das Logo gut gefüllt und vor der Bühne wenig Platz.

Nach dem Intro legen die Mannen um Sänger Eric A.K. Knutsen los wie die Feuerwehr mit Hammerhead und Iron Maiden. Was sofort auffällt: Der Sound ist für das Logo nahezu perfekt. Der in Teilen etwas verbaute Laden hat bereits 50 Jahre auf dem Buckel und viele Größen des Metal und Rock begrüßt. Wo viele junge Bands ihre Probleme haben, zeigen Flotsam & Jetsam wie es funktioniert, und beschallen die Hütte bis in die hinterste Ecke.

Was die beiden Gitarristen Michael Gilbert und Steve Conley auf die Bühne zaubern, spielt in einer eigenen Liga. Klar, die progressiven Schlenker, der wechselnde Rhythmus und die verschiedenen stilistischen Ausprägungen passen bestimmt nicht in jeden Gehörgang. Wer einen derartigen Genremix mag, bei diesen Fans steht das Quintett aus Arizona weit vorne in der Favoritenliste.

Mit A New Kind Of Hero und Primal gibt es auch Material vom aktuellen Album I Am The Weapon. Flotsam & Jetsam sind bei den neuen Sachen teilweise etwas gradliniger unterwegs und die progressiven Einschübe kommen nicht ganz so zum Vorschein, wie bei den Klassikern. Hier stechen She Took An Axe und No Place For Disgrace einfach hervor. Zur Erinnerung: Das ist Material aus den Jahren 1986 (Doomsday For The Deceiver) und 1988 (No Place For Disgrace). Die LPs genießen bis heute ein sehr hohes Ansehen und sind Blaupausen für Technical Thrash Metal. Der Schlusspunkt nach circa 90 Minuten Spielzeit stammt ebenfalls aus dem Jahr 1986 und nennt sich Desecrator. Das Quintett beeindruckt am heutigen Abend und beweist, dass Flotsam & Jetsam eine Klasse für sich sind. Technisch sind die Herren über jeden Zweifel erhaben. Die Meute feiert die Herren ab und gegen 22:30 Uhr endet der Konzertabend im Hamburger Logo.

Es gibt auch eine Vorband, die wohl kaum jemand kennt. Lord Volture aus den Niederlanden sind ein unbeschriebenes Blatt und haben in ihrer 15-jährigen Bandgeschichte bisher drei Studioalben veröffentlicht. Allerdings stammt das aktuelle Werk Will To Power aus dem Jahr 2014. Mit einer zum Teil neu besetzten Band versuchen Lord Volture seit 2023 einen Restart. Sich aber mit Flotsam & Jetsam zu messen bzw. den Support für eine technisch filigrane Band zu übernehmen, kann nur in die Hose gehen. Allen voran dem Gesang fehlt einfach die Durchschlagskraft. Was die Truppe abliefert, ist insgesamt gefällig, setzt aber keine großen Akzente.